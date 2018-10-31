В России разработают систему мотивации граждан к здоровому питанию

В России будет сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая правильное питание и отказ от вредных привычек. Одной из первых задач является организация мониторинга за тем, что именно попадает к жителям страны на стол, а это поможет оценить масштаб существующих проблем.

В сентябре был утвержден национальный проект "Демография", о чем в ходе заседания профильной комиссии по диетологии Экспертного совета Минздрава РФ напомнил руководитель научного направления "Оптимальное питание" "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Александр Батурин. Мероприятие состоялось в рамках 17-го Всероссийского форума диетологов и нутрициологов.

При этом предстоит не только узнать детали рациона жителей страны, но и установить его взаимосвязь с состоянием здоровья людей. Эта информация необходима для принятия государственных решений в данной области, разработки минимальных продуктовых наборов, обоснования целевой адресной помощи малоимущим. В конечном итоге планируется создать образовательные программы для различных групп населения.

- Росстат рассчитывает баланс продовольствия, анализирует семейные бюджеты, какая их доля идет на покупку продуктов. Но мы не получаем информацию о реальном потреблении пищи, на основе статистики мы, по сути, можем говорить лишь о доступности продовольствия, - отметил Александр Батурин. - Есть ли у нас уверенность, что повар использовал все, что было выписано со склада? Есть ли у нас уверенность, что сваренное, полностью оказалось в тарелке? Есть ли у нас уверенность, что все с этой тарелки было съедено?

Эти и многие другие вопросы говорят о том, что стандартными статистическими методами в данном случае не обойтись, нужны более тонкие научные методы. Впрочем, и они нуждаются в уточнении и совершенствовании. По словам Батурина, он уже сталкивался со случаями, когда в ходе ряда исследований в базу дынных о калорийности потребляемой пищи попадали сведения, из которых следовало, что один человек в среднем получал 300 килокалорий в день, другой - 8000.

- Как правило, занесением таких сведений занимаются люди не самой высокой квалификации, у них вопросов не возникает. А потом на основании этих данных мы рассчитываем среднюю калорийность, - посетовал ученый, - хотя понятно, что если человек существует на 300 килокалорий в сутки, он очень быстро потеряет n-ное количество килограммов.

Поэтому "ФИЦ питания и биотехнологии" активно разрабатывает собственные методы и инструменты мониторинга, снижающие риск возникновения подобных ошибок.