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31.10.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Смоленске младенец попал в реанимацию после рентгена

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

В Смоленске младенцу стало плохо после рентгеновского исследования желудка. Густой раствор сульфата бария забил ребенку легкие. Ребенок в тяжелом состоянии переведен в детскую больницу Москвы. Управление СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ).

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- Предварительно установлено, что 12 октября 2018 года месячному мальчику, находившемуся в стационаре педиатрического отделения № 2 детской клинической больницы, было проведено исследование органов пищеварительного тракта, для контраста введена бариевая взвесь, - рассказали в региональном СУ СК. - В ходе медицинской манипуляции состояние ребенка резко ухудшилось. Он попал в реанимационное отделение Смоленской областной больницы.

Затем мальчика, который появился на счет месяц назад, перевели в детскую больницу Москвы с диагнозом "массивная аспирация контрастным веществом (барием)".

Отец пострадавшего побывал на личном приеме у главы регионального управления СК, после чего был назначен ряд судебных экспертиз для установления круга виновных лиц.

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