Видео: авторы музыки к "Викингам" Wardruna выступили в Москве

Сегодня норвежская группа Wardruna, известная саундтреком к популярному сериалу "Викинги" , выступит в Санкт-Петербурге, а в понедельник с триумфом состоялся концерт в российской столице.

Несмотря на самый тяжелый и неприятный день недели (еще и при весьма прохладной погоде) москвичи съехались в Crocus City Hall, расположенный в далеком для большинства Мякинине, чтобы живьем услышать медитативные композиции замечательного коллектива под руководством экс-барабанщика культовой блэк-метал-группы Gorgoroth Эйнара Селвика.

Wardruna - это не столько попытка воссоздать ту музыку, которую слушали и играли их суровые предки, сколько свободное размышление об окружавшем их магическом мире. Сам Селвик охотно делился своими творческими взглядами с российской публикой, которая, по его признанию, всегда вызывала у него особые чувства.

"Всегда приятно выступать в России, где тебя встречает такая стена любви", - сказал он после очередного коллективного трансцендентально-звукового трипа.

В программу вошли и знаменитые (не только благодаря "Викингам") вещи из трилогии Runaljod, содержащей концептуальные трактовки древних скандинавских рун, и материал из долгожданного альбома Skald, который увидит свет уже меньше чем через месяц - 23 ноября.

Обволкаивающие средневековые ритмы, способные на время утащить слушателя куда-то в окрестности Вальгаллы (ну или пост-Вальгаллы, если угодно), сопровождались незамысловатым, но очень эффектным световым шоу, задававшим нужное настроение для погружения в заново сконструированное пространство бытия старины северных германцев.

Отыграв запланированную программу, строгий скандинав простился было с залом, но в итоге сдался под натиском оваций и сольно исполнил (кстати, на концерте вокал Селвика звучит в разы мощнее и чище) еще одну пронзительную вещь, уже аккомпанируя себе самостоятельно.

Прощаясь, музыкант между прочим сообщил, что традиция играть на бис для Wardruna сложилась именно в России - настолько они были поражены русским гостеприимством. И этот раз не стал исключением. Поэтому Эйнар пообещал вернуться в Москву при первой же возможности. Чего многочисленные российские почитатели ему искренне желают.