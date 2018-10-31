Вокруг столицы обещают построить плавучие поселки

Москвичи в скором будущем смогут решать свой квартирный вопрос не только на суше, но и на воде. На Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах планируется построить несколько водных поселков со всей полноценной жилой инфраструктурой.

За рубежом плавучие дома - хаусботы - давно не в диковинку. В Америке их уже миллион, в маленькой Голландии - больше 100 тысяч. Теперь нашлись желающие адаптировать хаусботы и к российской действительности. Как заверил "РГ" президент компании Hauseboart.ru Александр Климчук, уже следующим летом в акватории Московского бассейна появится первый жилой поселок из нескольких плавучих домов. "Если мы говорим об экономике проекта, то стоимость одного хаусбота для потребителя будет сравнима с ценой трехкомнатной квартиры где-нибудь на окраине Москвы. Но при этом те, кто захочет жить в плавучем доме, приобретают не просто стены, а три в одном: дом, дачу и яхту", - уверяет Климчук.

Юридически хаусбот считается маломерным судном, поэтому может свободно перемещаться по акватории и парковаться там, где удобно его владельцам

Площадь одного хаусбота - примерно 100 квадратных метров. Собирать их планируют в Подмосковье - на территории Хлебниковского судостроительного завода. Водный дом состоит из панелей российского производства и зарубежных двигателей и инженерных систем. Внутри, как в обычной квартире, есть все необходимое. Юридически хаусбот считается маломерным судном, поэтому может свободно перемещаться по акватории и парковаться там, где удобно его владельцам. "В отпуск на нем можно будет дойти, например, от Москвы до Астрахани - представляете, какую мобильность получат хозяева хаусботов? Да и вне отпуска они смогут хоть каждый день менять вид из своих окон", - говорит Александр Климчук. Для организации прибрежной инфраструктуры на один поселок из 15 плавучих домов нужно всего лишь 0,5 гектара земли. Впрочем, можно организовать парковку и на территории действующих яхт-клубов, которых в столичном регионе порядка 40 - тогда земли вообще не понадобится.

В пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы" заявили "РГ", что с проектом знакомы, но рассматривают его скорее как возможность для развития туристического потенциала Москвы и области. Все-таки менталитет у нас не американский и приобретать в качестве постоянного места жительства маломерное судно не всякий согласен. К тому же акватория Московского бассейна на зиму замерзает - и какой прок тогда в яхте, пусть и полностью благоустроенной? А вот плавучие отели могли бы быть очень востребованы. Туристических объектов вдоль водной глади много, а гостиниц не хватает. И хаусботы могли бы с успехом восполнить эту нехватку.