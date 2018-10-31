Граждане США решили узнать, чем живет бывшая Марковская республика, которую провозгласили крестьяне Волоколамского уезда. Вскоре американцев задержали и доставили в уездный город...

31 октября 1905 года в одном из сел Московской губернии крестьяне организовали свою республику в составе Российской империи. Она просуществовала восемь месяцев, пока 18 июня 1906 года организаторы не были задержаны.

Дело было в Марково Волоколамского уезда (теперь это Лотошинский район Московской области). Земельный вопрос, эксплуатация крестьян и рабочих считаются причинами революции 1905 года. И 113 лет назад у крестьян из Марково, Дулепово, Корневского, Фроловского, Стрешневых Гор и некоторых других деревень были те же вопросы, что и у всех в стране. Просто не все решались на такие шаги, как они.

Именно здесь решено было организовать республику. По названию села она и получила название - Марковская. 31 октября 1905 года на сельском сходе был принят "Приговор". Вот, какие принципы "приговорило" собрание:

* Уничтожение сословного неравенства

* Отмена выкупных платежей, которые крестьяне платили за землю помещикам

* Увеличение земельных наделов крестьян

* Избавление от произвола полиции и властей

* Введение бесплатного среднего образования за счет государства

* Свобода слова, печати, собраний

Спустя некоторое время, в "Приговор" дописали требования о низвержении самодержавия и созыве Учредительного собрания. Так начиналась Марковская республика. Президентом ее избрали местного крестьянина Буршина. В руководство вошли еще трое крестьян, учитель Никольский и волостной старшина Рыжов.

Но уже летом 1906 года республику ликвидировали, а руководство осудили. Известно, что Ивана Рыжова поместили в Бутырку, потом сослали в Тобольскую губернию. Он дважды сбегал, жил в Прибалтике, потом во Франции. Там ему предложили политическое убежище, на что Рыжов будто бы сказал: "своих не покину". И вскоре снова оказался в Сибири. Но в 1910-м все-таки был освобожден.

Марковская республика была не единственным подобным образованием в Российской империи того времени. Республики организовывали в селах Поволжья, Малороссии, Прибалтики... Но, возможно, именно республика в Маркове стала самым ярким примером, в том числе, из-за близости к Москве и Петербургу. Неслучайно тот самый "Приговор" был издан большим тиражом и дошел до наших дней.

Уже в 1906 году Марково решил посетить профессор Чикагского университета Джордж Бракесли (по другим данным - Браксли) со спутниками - в США были наслышаны о маленькой, но гордой республике. Сопровождать американцев отправился Алексей Дживелегов - историк, политик, член партии кадетов. Он описал поездку в одной из газет. В 1975-м эти воспоминания появились в книге Ивана Смирнова "Марковская республика". Заведующая сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова недавно опубликовала отрывки из этой книги.

Американцы, вспоминал Дживелегов, попросили осмотреть здание волостного правления, где недавно заседало "правительство" республики. Новые местные власти перепугались и пустили только с условием не фотографировать.

Зато крестьяне охотно рассказывали о своей "республике". Прежнего старшину, Рыжова, вспоминали с уважением, нового кандидата за власть не признавали и ругали, не страшась.

Американцы спрашивали мужиков, отдают ли теперь рекрутов в царскую армию крестьяне, во время республики решившие этого не делать. Те отвечали, что не поставлять рекрутов теперь невозможно, но добавили, что при этом просят у военного начальства присягу:

- Такую, что присягнут они миру, чтобы воевать, если придется, только против неприятеля, а против своих - не дай Бог, ни-ни...

Позже в одной из статей Иван Смирнов уточнял, что после посещения Маркова и других деревень и общения с крестьянами американцы назвали их "настоящими джентльменами своей земли, которыми гордилось бы всякое культурное государство".

Государство Российское тем временем поспешило задержать американских гостей, которые поехали смотреть Марковскую волость, где в миниатюре можно было наблюдать революционные брожения, имевшие место по всей России. Граждан США доставили на станцию Шаховская, а оттуда на поезде - в Волоколамск.

- Урядник отправился к исправнику доложить о поимке важных преступников, - вспоминал Дживелегов, сообщивший так же, что по прибытии на вокзал гостям-преступникам было позволено позавтракать в станционном буфете.

Это было кстати, учитывая, что в ожидании гости провели шесть часов. Наконец, появилась элегантная дама и стала опрашивать американцев на чистом английском. Оказалось, что это - жена господина исправника. Она несколько лет назад была на Чикагской выставке при русском отделении. Ей было о чем поговорить с профессором из Чикаго...

Сколько времени провели американцы в Волоколамске, непонятно. Зато известно, что им удалось подать телеграмму американскому консулу. Тот связался с московским генерал-губернатором, после чего американцы были отпущены. Господин Дживелегов - тоже.

- По-видимому, исправник сообразил, что и мне не было необходимости выехать на несколько часов для производства революции, которую и без меня так хорошо делают господа земские начальники и прочие власти, - заключил в своем очерке он.

Американцы с тех пор в Марково больше не приезжали, а три года назад там обновили памятник Марковской республике. Местные власти на торжествах тоже присутствовали.