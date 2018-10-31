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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ипотека по карману

Зарплаты москвичей за год выросли почти на 10 процентов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)
Доходы москвичей продолжают стабильно расти - по данным Мосгорстата, за первые 8 месяцев этого года средняя зарплата даже с учетом инфляции выросла на 9,4 процента по сравнению с прошлым годом и превысила 81 тысячу рублей. При этом в городе почти нулевая безработица, подъем промышленного производства, торговли и многих других сфер. Об этом "РГ" рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, опережающими темпами, примерно на 15-30 процентов, в этом году росли зарплаты не только в таких традиционно прибыльных областях, как телеком, информационные технологии и услуги для бизнеса, но и в социальной сфере. К примеру, заработки московских врачей по сравнению с прошлым годом выросли на 36,9 процента, достигнув 136,4 тысячи рублей - об этом на днях рассказал замруководителя департамента здравоохранения Валерий Павлов.

Интересно, что рост зарплат подтверждается не только данными статистики, но и налоговыми показателями - к примеру, поступления от НДФЛ за те же 8 месяцев увеличились на 15,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь зарегистрированная безработица находится на крайне низком уровне - в Москве она составляет 0,34 процента против 0,9 процента в среднем по стране.

Безработица находится на низком уровне - в Москве она составляет 0,34 процента против 0,9 процента в среднем по стране

"Рост трудовых доходов москвичей обусловлен хорошей динамикой развития городской экономики, - уверен Владимир Ефимов. - В свою очередь рост зарплат приводит к увеличению платежеспособного спроса населения и ведет к возрастанию оборота розничной торговли".

Фото: depositphotos.com
Названы самые доходные профессии в российских регионах

Свое мнение Ефимов подтверждает цифрами. Оборот розничной торговли в этом году увеличился на 5 процентов, причем быстрее всего развивается популярная сегодня онлайн-торговля: она показала рост почти 30 процентов. Москвичи чаще стали бывать в торгово-развлекательных центрах - их посещаемость выросла на 3,2 процента. Не пустуют в Москве и автосалоны - в январе - августе горожане купили новых легковых машин на 12,1 процента больше, чем год назад. С жильем картина еще нагляднее - договоров на покупку квартир за 9 месяцев зарегистрировали на треть больше, чем за то же время прошлого года. "По ипотеке приобретено жилья в 1,7 раза больше, чем в январе - сентябре прошлого года. Доля ипотеки в покупках недвижимости тоже выросла - 39,2% против 30% в январе - сентябре 2017 года", - говорят в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Ефимов отдельно указывает и на рост потребкредитования - москвичам за 8 месяцев выдали почти на 20 процентов больше займов, а если рассматривать только жилищные кредиты, то рост составил рекордные 60 процентов. Сбережения горожан тоже прирастают - к 1 сентября они достигли почти 10 трлн рублей.

"Продолжающийся рост реальных зарплат при одновременном снижении ставок по кредитам привел к смене моделей потребительского поведения, - обращает внимание вице-мэр. - С третьего квартала прошлого года москвичи стали больше брать кредиты на покупки, чем на перекредитование. Горожане стали смелее тратить, у них появилась возможность больше средств откладывать на счетах и депозитах, выгодно финансируя крупные покупки из кредитных средств".

Экономика Финансы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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