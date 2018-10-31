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31.10.2018 16:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов
На юго-востоке столицы полностью завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы. Жители районов Капотня, Царицыно и Люблино получили зону отдыха, где можно поиграть с детьми, позаниматься спортом, посидеть в тишине у реки или просто прогулять. Мэр Сергей Собянин посетил парк, чтобы пообщаться с москвичами и узнать у них, стало ли им здесь комфортнее.

Обновление этого парка стало одним из главных примеров "народной" реконструкции в столице. Обширная, под 60 гектаров, зеленая зона вдоль Москвы-реки всегда была хороша для прогулок, но все же нуждалась в обновлении. Тем более что часть парка вообще никогда не благоустраивали. "Хотелось, чтобы здесь было интересно людям всех возрастов, - сказала депутат Мосгордумы Инна Святенко, лично собиравшая мнения жителей юго-востока. - И чтобы жителям Люблино, Марьино и других районов не приходилось по выходным лишний раз ездить в центр на семейную прогулку".

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Власти запустили опрос через "Активный гражданин", дабы узнать, что москвичам хотелось улучшить в парке. Оказалось, что нужно людям многое: и зону отдыха у реки, и площадки для воркаута, и велодорожки, и детские площадки, и трассу для роликовых лыж. По этим пожеланиям составили проект и разбили работы на три этапа. В первую очередь сделали дорожки для пешеходов и велосипедистов, площадки для волейбола и баскетбола. Далее обустроили сцену с амфитеатром, футбольные поля, создали базу для тренировок гребцов. По всему парку разбили детские площадки с качелями, песочницами, тарзанками. А главной достопримечательностью стала биатлонная трасса со стрельбищем.

Удобно в парке и пенсионерам: здесь много лавочек с видом на набережную Москвы-реки. Сергей Собянин встретил здесь людей разных возрастов. В основном были мамы с детьми, но встречались и пожилые.

- Самое главное, что у вас рядом с домом появился такой современный парк, - сказал мэр, беседуя с жителями района. - Его основная направленность - спортивная. Это уникальный парк, один из самых крупных в Москве.

На этом ренессанс парка не заканчивается. Собянин напомнил, что территорию будут реконструировать и на другом берегу Москвы-реки. Ранее власти столицы заявляли, что до конца 2018 года будут благоустроены все городские парки. В общей сложности за последние несколько лет в мегаполисе появилось более 250 новых зеленых зон, в основном на месте бывших пустырей.

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