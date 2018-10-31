Жителя Брянской области осудили за пытки утюгом

Жителя Брянской области за пытки утюгом приговорили к семи годам колонии.

Как сообщает региональная прокуратура, 10 мая 58-летний мужчина ворвался в дом пожилого жителя деревни Коростелево Почепского района, где начал избивать хозяина, требуя с него деньги. Ничего не добившись, он включил принесенный с собой утюг и начал пытать жертву.

Хозяин дома получил термические ожоги, которые медики квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. От более серьезных последствий пожилого человека спасла только хитрость: он сказал вымогателю, что денег в доме нет и за ними надо идти, после чего нападавший его отпустил.

Не дождавшись "должника", его оппонент похитил из дома 270 рублей и скрылся. За пытки утюгом мужчина был обвинен по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, а также предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) и приговорен к семи годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.