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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проба терпения

"Амурская правда" - о золотой лихорадке XXI века и нелегальной добыче драгметала
Текст: Елена Павлова ("Амурская правда") , Александр Ярошенко (Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Слово стало легче. Социальные сети и блогеры уценили вес печатного слова. Изданий, которым верят десятилетиями и поколениями, увы, немного. Между газетой в провинции и жизнью - перегородки очень тонкие. Вернее, их там почти нет. Сказал неправду, и от тебя отвернутся на следующий день. Для меня, родившегося и 50 лет прожившего в Приамурье, "Амурская правда" - это имя, от которого никогда не хотелось отвернуться. Газете 100 лет, и ее авторитет в регионе, как у честно выпеченного хлеба.
Сегодня в Приамурье работают десятки диких бригад. В их арсенале не только деревянные лотки, но и современная техника. Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС Сегодня в Приамурье работают десятки диких бригад. В их арсенале не только деревянные лотки, но и современная техника. Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Сегодня в Приамурье работают десятки диких бригад. В их арсенале не только деревянные лотки, но и современная техника. Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Материал наших коллег, который мы сегодня публикуем, написан кровью сердца главного редактора газеты Елены Павловой. Лена родом из тех суровых северных мест. Там в поселке Береговой живет ее мама, и каждый приезд Лены домой - это как общественная приемная для жителей отдаленных северных селений. Обитатели поселка и рассказали журналистке о том, что творится в окрестной тайге. Так родился материал о нелегальных золотодобытчиках. Каждая поездка домой для нее, как спецкомандировка, из которой она привозит глубокие, честные и резонансные материалы. По ним узнаешь жизнь страны и людей, в ней живущих.

В XIX веке на Амуре бушевала настоящая золотая лихорадка: за россыпями ехали тысячи охотников за удачей. Незаконная добыча и продажа золота, контрабанда, криминал процветали в тайге. Невероятно, но в XXI веке история повторяется: сегодня на севере Приамурья работают десятки диких бригад, правда, в их арсенале не деревянные лотки, а современные драги и техника. При этом, как и 150 лет назад, на месторождениях хищнически работают азиатские компании. Ситуация принимает катастрофические масштабы, поэтому региональные власти и силовики решили объединиться для борьбы с нелегальной золотодобычей.

"Мы тут хозяева"

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"Творят, что хотят" - так описывает работу нелегалов в амурской тайге известный в регионе золотодобытчик, председатель артели "Александровская" Анатолий Кулиашвили. В отрасли он почти 40 лет, 30 лет его артель успешно работает в Зейском районе. За эти годы она добыла больше шести тонн драгметалла, перечислила государству сотни миллионов рублей налогов. Однако последние годы законопослушным компаниям в тайге стало не только тесно, но и опасно.

- Десятки незаконных артелей, - говорит Кулиашвили. - Техника на каждой речке. Поставили рядом с нашим участком промприбор, я как-то встречаю и говорю: "Ребята, мы там работаем!" А мне в ответ: "Батя, где захотим, там золото и моем - мы тут хозяева!"

В этом году Кулиашвили и директор еще одной артели получили угрозы - не прямые. Им просто намекнули, что если будут возмущаться, то и машина может перевернуться, или еще какой-то несчастный случай в тайге произойдет. "Я тут 45 лет живу. Амурская область - родная для меня, за мной стоит коллектив, их семьи. А дикари пришли урвать, заработать, уничтожить нашу природу и уехать", - констатирует председатель "Александровской".

Золото приравняли к песку

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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С каждым годом дикарей в тайге все больше. В этом сезоне в северных районах - Зейском, Тындинском, Селемджинском, Магдагачинском, Сковородинском и Тындинском - работало 30 нелегальных бригад. Парадокс в том, что силовики знают конкретные места добычи и владельцев теневого бизнеса, но не могут их остановить - закон не позволяет. Сегодня за нелегальную золотодобычу предусмотрено административное наказание - штраф от 3 до 5 тысяч рублей. "Незаконные бригады моют от 5 до 15 килограммов за сезон. Цена одного килограмма - 2,2 миллиона рублей. Что для них административные штрафы в три тысячи?" - разводят руками представители правоохранительных органов. - Сегодня в Кодексе об административных правонарушениях за незаконную добычу золота, как драгметалла, нет специализированной ответственности. Она попадает под часть 1 статьи 7.3 "Незаконная добыча недр". Золото, можно сказать, приравнивается к песку - один и тот же вид ответственности, - подчеркивает Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин. - А вот за незаконную добычу янтаря, нефрита и полудрагоценных камней предусмотрена другая статья и введены отдельные штрафы: для физлиц от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 10 до 60 миллионов.

За добычу золота без лицензии составляются десятки протоколов. Нарушители платят мизерный штраф и возвращаются в тайгу - и так из года в год. Уголовное наказание для нелегалов предусмотрено - за незаконную перевозку и хранение золота. Однако и здесь закон слишком добр. И с каждым годом добрее. Если раньше в Уголовном кодексе размер похищенного или находящегося в незаконном обороте металла, за который наступает уголовная ответственность, составлял 1,5 миллиона рублей, то сейчас - 2 миллиона 250 тысяч. То есть реальный срок можно получить, если вора или перевозчика металла поймают сразу с килограммом золота. Поэтому черные старатели или скупщики везут золото с участков мелкими партиями. А при задержании уверяют, что просто нашли его в лесу.

Елена Павлова привозит из командировок честные и резонансные материалы. Фото: Из архива "Амурской правды"

Воруют у государства

Проблема нелегальной золотодобычи приобретает глобальный характер - ее решение региональные власти, руководители силовых структур и надзорных органов обсуждали на большом совещании при губернаторе. Главное предложение - возбуждение не административных, а уголовных дел. Ведь стоимость запасов золота на некоторых участках, где идет хищническая добыча, достигает 300 миллионов рублей. Это реальный инструмент для работы правоохранителей: в таком случае у незаконных артелей будут арестовывать и изымать технику. А руководителям грозят уже не штрафы, а реальные сроки.

"Батя, где захотим, там золото и моем - мы тут хозяева!"

Уголовная ответственность грозит и тем, кто должен бороться с нелегалами, а на самом деле действует вместе с ними. "Мы фиксируем массовое предательство в правоохранительных и надзорных органах, утечки графиков предстоящих проверок - приезжают группы, а техники и людей на участках уже нет. У нас есть конкретные фамилии, эти люди, предающие своих же коллег, понесут наказание по всей строгости закона", - пообещали силовики.

Нулевая квота для иностранцев

Сегодня в амурскую золотодобычу активно идет китайский капитал. Однако работают бизнесмены из КНР в теневом секторе, констатируют правоохранители. Юридически в компании только директор - гражданин РФ, а на участках работают китайцы. Как правило, они находятся в России по коммерческим и деловым визам, оформленным в консульстве. Спецслужбы их находят и выдворяют, но поймать всех гастарбайтеров в тайге просто нереально - в этом году, по оценкам правоохранителей, на месторождениях Приамурья было более тысячи иностранцев.

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По квотам на иностранную рабочую силу трудится лишь малая часть. Впрочем, и к ним претензий не меньше. Главная - экологическая.

- У них нет техпроектов на разработку, они используют просто варварские технологии добычи, - констатируют правоохранители. - Например, в Зейском районе предприятие по документам использует конкретный промприбор. А в действительности оно построило на реке Иликан трубопроводы диаметром до 50 сантиметров. Работники берут оттуда воду и сбрасывают в реку Гилюй. И таких примеров много. Они просто убивают наши реки.

При этом гастарбайтеры никого не боятся. "Вы посмотрите, что вокруг поселка творится, китайцы повсюду, шлагбаумы понаставили: ни за грибами, ни за ягодой не пройти - не пускают", - возмущаются жители поселка Береговой.

В этом году региональные власти пошли на беспрецедентные меры.

- На 2019 год я подписал нулевую квоту по иностранной рабочей силе для золотодобычи, ни одного иностранца работать в этой сфере не будет, - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Фактически они воруют ресурсы, не получая лицензии, не заявляя никаких квот на иностранную силу, не платя налоги, не возмещая ущерб, абсолютно не соблюдая природоохранное законодательство. С таким беспределом мы будем бороться.

Такая мера будет действовать не один год - до наведения полного порядка в тайге.

Лицензия для частника: разрешить нельзя запретить

Последние 20 лет вопрос незаконной золотодобычи имеет не только криминальный, но и социальный аспект.

- Одного силового вмешательства мало - нужно решать проблему комплексно. Если проанализировать ситуацию, то незаконная добыча идет рядом с поселками, где массовая безработица, нет серьезных предприятий и рабочих мест, - отмечает генеральный директор ОАО "Прииск Соловьевский" Федор Сидоров. - Я вот в прииске "Дамбуки" работал - у нас в Береговом даже мысли не было, чтоб кто-то золото воровал в лесу. А после того как в 90-х предприятие практически перестало существовать, люди пошли в лес. То же самое с прииском "Октябрьский". Нужно этим людям, которые без работы идут в тайгу, давать шанс. Например, упростить получение лицензий для малого бизнеса. Сегодня требования к крупному бизнесу зачастую избыточны, а что говорить о малом?

Незаконная добыча драгметаллов станет уголовным преступлением

- Давно поднимается вопрос разрешить добычу золота частным лицам, - напоминает замгенерального директора УК "Петропавловск" Андрей Лущей. - В той же Канаде или Австралии лицензию частнику выдают день в день с момента подачи заявки. А у нас частных лиц к добыче золота вообще не пускают. Будет лицензия - будет порядок.

Эту позицию поддержал зампред правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время последнего визита в Амурскую область. "Добыча золота - довольно сложный вопрос. Амурские власти предлагают закупить дроны, чтобы лучше контролировать территорию, увеличить штрафы, а то и в тюрьму сажать, - подчеркнул Трутнев. - В Магадане ровно противоположное предложение. Они говорят: на те месторождения, куда у крупных компаний никогда руки не дотянутся, потому что они мелкие или уже выработанные, пустите старателей. Разрешите людям зарабатывать для себя, для семьи. Можно и туризм организовывать, как наши соседи делают. Честно говоря, мне больше нравится магаданское предложение. Старательская деятельность станет легальна, а бюджет будет получать налоги. Легализованный бизнес, как правило, гораздо легче контролировать. А на каждом метре реки, под каждой елкой мы ни дрон не повесим, ни полицейского не поставим. Поэтому, мне кажется, нужна определенная либерализация.

Партнерство

Этот материал опубликован в рамках редакционного партнерства "Российской газеты" с региональными и местными изданиями. В их числе - общественно-политическая газета "Амурская правда" (г. Благовещенск). "РГ" предоставляет печатным и онлайновым СМИ-партнерам лицензию на неограниченное использование контента "Российской газеты" и научно-популярного журнала "Родина". В свою очередь "РГ" принимает к публикации на своих полосах журналистские материалы из региональных и местных газет, интересные, на наш взгляд, читателям федерального СМИ. "РГ" приглашает к такому сотрудничеству все заинтересованные редакции в регионах России (тел. для контактов +7 (499) 257-40-64).

Вот что остается после нелегальных старателей. Фото: "Зейский вестник"

ответственность пора усилить

Текст: Елена Березина

"Скорее всего, золотопромышленники проявляют озабоченность в отношении незаконной добычи на смежных с предоставленными им лицензионными участками участках нераспределенного фонда недр. В практике Росприроднадзора имеются случаи нарушения границ смежных лицензионных участков. Пресечение выявленных нарушений обеспечивается рейдовыми и внеплановыми контрольно-надзорными мероприятиями, - сообщили "Российской газете" в Минприроды России. - На участках недр нераспределенного фонда в случае поступления информации о безлицензионной добыче драгоценных металлов рейдовые мероприятия организуются и проводятся правоохранительными органами с привлечением Росприроднадзора".

В целом поддерживая повышение эффективности борьбы с нелегальной добычей полезных ископаемых и усиление ответственности за самовольную добычу полезных ископаемых, в министерстве отметили, что в постановлении Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2011 г. N 6-П указано, что в качестве административного наказания не допускается конфискация орудия совершения правонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не привлеченному к административной ответственности за данное правонарушение и не признанному виновным в его совершении. "Вместе с тем административное правонарушение может быть совершено орудием, не находящимся в собственности правонарушителя. Можно говорить о том, что и судебная практика исходит из применения дифференцированных санкций в зависимости от значимости совершенного административного нарушения".

- Кроме того, необ

Минприроды рассказало о климатических угрозах России
ходимо отметить, что уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот драгоценных металлов уже предусмотрена статьей 49 Закона "О недрах" и статьями171 и 191 УК РФ, - напомнили в минприроды. - Лица, осуществляющие пользование недрами без лицензии, помимо административной ответственности могут быть привлечены к уголовной ответственности при наличии в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Необходимость ужесточения ответственности требует веских обоснований, в том числе наличия статистических данных об устойчивой тенденции увеличения роста числа совершаемых правонарушений, несмотря на активное применение мер административного и уголовного наказания и увеличение размеров денежных взысканий.

Кроме того, на фоне проработки вопроса о вольном приносе ужесточение мер ответственности либо окажется недействующей нормой, либо повлечет противоправные действия по отношению к вольноприносителям, полагают в ведомстве, а для решения вопроса по снижению порога хищения крупного размера требуются официальные данные по численности перевозчиков и общему весу похищенных драгоценных металлов, имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов.

Подготовила Елена Березина

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