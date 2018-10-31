На Камчатке ФАС возбудила дело против ННК из-за дорогого бензина

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении Независимой нефтегазовой компании (ННК) из-за дискриминации независимых АЗС.

В антимонопольном ведомстве заявили, что цены продажи мелким оптом для независимых заправщиков оказались выше, чем отпускные цены для АЗС "ННК-Камчатнефтепродукт".

Как сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, в конце сентября компании уже выносилось предупреждение о недопустимости подобной ценовой политики.

- То, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции, - цитирует ТАСС Голомолзина.

В октябре антимонопольная служба зафиксировала рост цен на топливо, особенно на дизель.