На Колыме воспитательница наступила на упавшего ребенка

В Следственном управлении по Магаданской области начали проверку инцидента в детском саду поселка Ола, где воспитательница применила физическую силу в отношении ребенка.

Причем, предположительно, случившееся снял на видео отец мальчика. Сейчас специалисты устанавливают мотивы, побудившие мужчину на съемку.

На кадрах видно, как воспитательница наступает ногой на упавшего на землю ребенка. Это происходит во время прогулки в присутствии остальных детей.

Сейчас выясняется, насколько пострадал ребенок в результате действий воспитателя. Также в ближайшее время будет дана юридическая оценка работы руководства детского сада, уточнили в СК по региону.