На Колыме воспитательница наступила на упавшего ребенка

Новости

В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
Фото: великолепный мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон 17:52
СМИ: Неймару может грозить до шести лет лишения свободы 17:50
Ведущая Екатерина Андреева установит в КЧР фотоловушки для леопардов 17:48
Видео: Как набить финансовую подушку безопасности 17:44
В Турции найдены роскошные римские бани 17:44
На Марсе обнаружили "производство" ракетного топлива 17:43
Дума одобрила трехлетний бюджет Москвы 17:35
Антон Силуанов: Нужно изучать опыт лучших практик РФ и Беларуси 17:34
Суд Петербурга зарегистрировал иск олимпийской спортсменки к врачам 17:32
РФ и Беларусь проверили совместную программу благоприятной окружающей среды 17:28
Ученые России и Беларуси работают над проектом "Арктика - СГ" 17:26
Пара ракетоносцев Ту-160 направлена в район учений НАТО 17:23
Карты "Мир" можно использовать в банкоматах Беларуси 17:23
В "Артеке" построят обучающий энергосберегающий дом 17:22
В Иванове ехавший на "шоп-тур" автобус столкнулся с грузовиком 17:20
Беларусь и США продолжат работу по возвращению послов 17:18
СМИ: новейшие ракеты "Сармат" заступят на боевое дежурство в 2021 году 17:16
Челябинские врачи вернули зрение модели, у которой вытек глаз 17:09
Перехват двух "Рафалей" и топливозаправщика в Сирии сняли на видео 17:05
Омского полицейского задержали за хранение героина в печи 17:03
Умер режиссер и актер Эдуард Митницкий 17:02
Легендарная "Буханка" установила новый рекорд 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме воспитательница наступила на упавшего ребенка

Текст: Оксана Грибанова

В Следственном управлении по Магаданской области начали проверку инцидента в детском саду поселка Ола, где воспитательница применила физическую силу в отношении ребенка.

Красноярских воспитателей будут судить за наказание детей булавками

Причем, предположительно, случившееся снял на видео отец мальчика. Сейчас специалисты устанавливают мотивы, побудившие мужчину на съемку.

На кадрах видно, как воспитательница наступает ногой на упавшего на землю ребенка. Это происходит во время прогулки в присутствии остальных детей.

Сейчас выясняется, насколько пострадал ребенок в результате действий воспитателя. Также в ближайшее время будет дана юридическая оценка работы руководства детского сада, уточнили в СК по региону.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Две трети новой военной техники Германии признали непригодными
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии