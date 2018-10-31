На Колыме воспитательница наступила на упавшего ребенка

В Следственном управлении по Магаданской области начали проверку инцидента в детском саду поселка Ола, где воспитательница применила физическую силу в отношении ребенка.
Причем, предположительно, случившееся снял на видео отец мальчика. Сейчас специалисты устанавливают мотивы, побудившие мужчину на съемку.
На кадрах видно, как воспитательница наступает ногой на упавшего на землю ребенка. Это происходит во время прогулки в присутствии остальных детей.
Сейчас выясняется, насколько пострадал ребенок в результате действий воспитателя. Также в ближайшее время будет дана юридическая оценка работы руководства детского сада, уточнили в СК по региону.
Следствие даст правовую оценку действиям воспитателя детского сада «Золотой ключик» в поселке Ола Магаданской области, которая применила силу, а также наступила ногой на упавшего ребенка (или имитировала).— Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 октября 2018 г.
Отец мальчика снял происходящее на видео и распространил его в соцсетях. pic.twitter.com/kba8o5B2YQ