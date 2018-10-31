На курорте Ябули в КНР панды удивились снегу

На горнолыжном курорте Ябули в провинции Хэйлунцзян выпал первый снег.

После снегопада во дворе павильона больших панд толщина покрова составила 20 сантиметров.

Панды Сыцзя и Юю были очень взволнованы, но проявили огромное любопытство к происходящему за окном.

Справка "РГ"

Горнолыжный курорт Ябули расположен в провинции Хэйлунцзян (КНР) в 200 километрах к востоку от Харбина. Находится на высоте 1374 метров над уровнем моря. В среднем снег лежит здесь 170 дней в году. Действуют четыре фуникулера, девять высокогорных лыжных трасс и семь трасс лыжного кросса.