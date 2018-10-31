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31.10.2018 11:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин запустил новое месторождение алмазов в Якутии

Текст: Кира Латухина
Сегодня утром по видеосвязи из Кремля глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Верхне-Мунского алмазного месторождения в Якутии.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам президента, это событие закрепит компанию "Алроса" в качестве мирового лидера. "У нее уже сегодня 27 процентов мировой добычи алмазов", - отметил Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Глава государства назвал Верхне-Мунское месторождение градообразующим. "Безусловно, это гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчисления во все уровни бюджета, в том числе бюджет Якутии", - пояснил он.

Президент призвал уделить при реализации проекта особое внимание экологии, а также вопросам охраны здоровья и труда сотрудников.

"Работа рассчитана до 2040-2042 года, объем работ предстоит колоссальный", - также заметил Путин.

В церемонии также приняли участие гендиректор "Алросы" Сергей Иванов и глава Якутии Айсен Николаев. Производительность месторождения составит три миллиона тонн руды (1,8 миллиона карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года. Предполагается создать свыше 700 новых рабочих мест в республике.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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