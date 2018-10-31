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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс в Москву экстренно сел в Перми из-за приступа у пассажира

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Рейс № 302 авиакомпании "Северный ветер", выполнявший полет по маршруту Благовещенск - Москва (Шереметьево), совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.

Самолет совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за смерти ребенка

- У одного из пассажиров случился эпилептический припадок, человека сильно трясло. Стюардессы и пассажиры помогали его держать, среди пассажиров оказался врач, который его осмотрел. После этого командир объявил о посадке в аэропорту Перми, - рассказал "РГ" один из пассажиров этого рейса.

После посадки на борт Boeing поднялись медики регионального центра медицины катастроф, которые приняли решение снять с самолета заболевшего молодого человека и доставить его в одну из больниц столицы Пермского края.

- На борту этого самолета вылетело двести двенадцать пассажиров, среди которых было двенадцать детей ,- сказали в аэропорту Игнатьево города Благовещенска. - По нашей информации, самолет в ближайшее время продолжит полет до московского аэропорта Шереметьево.

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