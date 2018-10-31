В Следственном комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что возбудили уголовное дело по факту гибели задержанного за мелкое хулиганство гражданина.
Точно пока непонятно, как развивались события. Следователи предполагают, что ночью гражданин пытался освободиться от наручников и сорвал кран на горячей батарее.
В результате радиатор прорвало, мужчину залил кипяток под давлением, и он погиб страшной смертью - заживо сварился. Утром его тело обнаружили работники местной администрации, когда пришли на работу. Они и вызвали правоохранительные органы.
Сейчас следствием уже назначены все положенные в таких ситуациях экспертизы. Опрашивают свидетелей и участкового. А отвечать по закону за гибель человека будет не только участковый, который не имел права так поступать с хулиганом, но и пока непонятный круг начальников участкового.
- По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, заявила пресс-служба МВД Якутии..
Вот предварительная версия случившегося республиканского МВД. Хулигана в селе Андрюшкино задержали после того, как он пьяным устроил скандал и избил женщину в ее доме. Участковый три раза отводил дебошира домой, но тот кажды раз возвращался на место происшествия. На четвертый раз полицейский отвел его в местную администрацию. Почему сотрудник полиции повел гражданина не к себе? Да потому, что опорный пункт полиции в этом селе не предусмотрен.
Хулиган и в кабинете администрации вел себя вызывающе, не подчинялся требованиям участкового, отказывался успокоиться, вот тогда участковый и пристегнул его наручниками к батарее отопления.
Кстати, этот дебошир работал в селе слесарем.