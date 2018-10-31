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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ошибка участкового

Следственный комитет РФ возбудил дело о гибели задержанного хулигана
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Дикий случай произошел в Якутии. Там местный участковый на ночь пристегнул задержанного гражданина наручниками к батарее отопления в здании администрации поселка Андрюшкино. Итог - 47-летний местный житель попытался освободиться, сорвал кран и заживо сварился в кипятке.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" объяснили, что возбудили уголовное дело по факту гибели задержанного за мелкое хулиганство гражданина.

Ночью задержанный пытался освободиться и сорвал кран на батарее. Радиатор прорвало, и мужчину залил кипяток

Точно пока непонятно, как развивались события. Следователи предполагают, что ночью гражданин пытался освободиться от наручников и сорвал кран на горячей батарее.

В результате радиатор прорвало, мужчину залил кипяток под давлением, и он погиб страшной смертью - заживо сварился. Утром его тело обнаружили работники местной администрации, когда пришли на работу. Они и вызвали правоохранительные органы.

Сейчас следствием уже назначены все положенные в таких ситуациях экспертизы. Опрашивают свидетелей и участкового. А отвечать по закону за гибель человека будет не только участковый, который не имел права так поступать с хулиганом, но и пока непонятный круг начальников участкового.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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- По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, заявила пресс-служба МВД Якутии..

Вот предварительная версия случившегося республиканского МВД. Хулигана в селе Андрюшкино задержали после того, как он пьяным устроил скандал и избил женщину в ее доме. Участковый три раза отводил дебошира домой, но тот кажды раз возвращался на место происшествия. На четвертый раз полицейский отвел его в местную администрацию. Почему сотрудник полиции повел гражданина не к себе? Да потому, что опорный пункт полиции в этом селе не предусмотрен.

Хулиган и в кабинете администрации вел себя вызывающе, не подчинялся требованиям участкового, отказывался успокоиться, вот тогда участковый и пристегнул его наручниками к батарее отопления.

Кстати, этот дебошир работал в селе слесарем.

Происшествия Правосудие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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