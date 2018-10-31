У камчатских должников начали массово отключать электроэнергию

Энергетики начали массово отключать электричество в квартирах камчатских должников. Без света остались уже 300 квартир неплательщиков в краевом центре. У всех накопился долг за два и более месяца.

"Неплательщики были уведомлены о введении ограничений за долги - они получили квитанции, в которые было включено сообщение о предстоящих отключениях. Через 20 дней после доставки квитанции, если задолженность не погашена, предоставление коммунальной услуги ограничивается", - сообщает пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

Отмечается, что в прошлом году способ уведомлений неплательщиков об отключениях упростили. Теперь можно предупредить потребителя, внеся уведомление в квитанцию, направив ему СМС, сообщив по телефону или по электронной почте, на сайте исполнителя или через личный кабинет в ГИС ЖКХ.

По данным энергокомпании, долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию по состоянию на 1 октября достиг 2,2 миллиарда рублей.