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31.10.2018 06:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У камчатских должников начали массово отключать электроэнергию

Текст: Юлия Гарднер

Энергетики начали массово отключать электричество в квартирах камчатских должников. Без света остались уже 300 квартир неплательщиков в краевом центре. У всех накопился долг за два и более месяца.

Фото: depositphotos.com
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"Неплательщики были уведомлены о введении ограничений за долги - они получили квитанции, в которые было включено сообщение о предстоящих отключениях. Через 20 дней после доставки квитанции, если задолженность не погашена, предоставление коммунальной услуги ограничивается", - сообщает пресс-служба ПАО "Камчатскэнерго".

Отмечается, что в прошлом году способ уведомлений неплательщиков об отключениях упростили. Теперь можно предупредить потребителя, внеся уведомление в квитанцию, направив ему СМС, сообщив по телефону или по электронной почте, на сайте исполнителя или через личный кабинет в ГИС ЖКХ.

По данным энергокомпании, долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию по состоянию на 1 октября достиг 2,2 миллиарда рублей.

Экономика ЖКХ Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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