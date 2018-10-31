"Умные" роботы китайского производства поставлены на экспорт

Хэйлунцзянская компания по производству роботов "Гуй Чжи", сотрудничая с исследователями Харбинского политехнического института, осуществляет непрерывные исследования и ведет разработку новых видов устройств, деятельность которой связана с использованием уникальной технологии интеллектуального (умного) робота.

Продукция компании включает более десяти разновидностей, таких как робот для подачи блюд на стол в ресторанах, рекламный робот на выставках, робот-экскурсовод в выставочном зале, робот для встречи посетителей на достопримечательностях и другие.

Эти роботы могут самостоятельно ходить, избегать препятствий и общаться голосом с людьми.

В настоящее время робот "Гуй Чжи" продается почти в 100 городах Китая и экспортируется в США, Японию и другие страны.