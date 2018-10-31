В Якутии пристегнутый к батарее задержанный умер из-за прорыва трубы

В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения мертвого мужчины в кабинете администрации Нижнеколымского района.

Погибшим оказался задержанный участковым за хулиганство 47-летний местный житель. В ночь с 22 на 23 октября он был доставлен полицейским в здание администрации. Здесь страж порядка за неимением служебного помещения временно работал. В кабинете соцработника он пристегнул хулигана наручниками к радиатору отопления за кисть правой руки, так как тот оказывал сопротивление.

После этого участковый покинул здание.

На утро работник администрации обнаружил, что кран радиатора сорван, трубу прорвало, а задержанный скончался.

"По предварительным данным, причиной его смерти стал термический шок. Вместе с тем, точная причина станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении СК.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).