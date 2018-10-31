Видео: В акваторию камчатского заповедника зашел самый редкий кит

Редчайший кит - японский - зашел в акваторию заповедника Командорский на Камчатке, сообщает пресс-служба резервата. За последнюю неделю научные сотрудники встретили три разных особи уникального представителя крупных китообразных.

Как видно на кадрах, сделанных специалистами Командорского, один из китов кормился в компании собратьев - горбачей.

- Последний раз при работе в море мы наблюдали японских китов в 2013 году. Тогда животные передвигались в паре. Такие межвидовые ассоциации мы встречаем впервые. По-видимому, таким способом животные повышают эффективность добычи еды. Действуя в паре, им проще находить скопления зоопланктона, - рассказал заместитель директора заповедника по науке Евгений Мамаев.

Японский кит занесен в Красную книгу как исчезающий вид. По разным оценкам, в мире осталось от 500 до 900 особей этих млекопитающих. Из них в российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 китов. Теперь фотоидентификационный номер получили еще три их сородича.

До сих пор неизвестны места размножения японского кита, плохо изучены пути его миграции. Считается, что, животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами.

В данный период киты возвращаются в южные моря, где размножаются, а охраняемая акватория заповедника служит для них местом отдыха.