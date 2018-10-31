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31.10.2018 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начинающие предприниматели Мордовии стали участниками "Эволюции"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В октябре Агентство инновационного развития (АИР) РМ второй раз запустило образовательный интенсив для начинающих предпринимателей "Эволюция". Для участия было отобрано 19 проектов в разных областях – от медицины и технологий в области химии до авторского права.

После этого команды начали работу.

- Участникам "Эволюции" предстоит сделать первые шаги к запуску стартапа: детально проработать бизнес-модель, составить ценностное предложение и определить целевую аудиторию, - подчеркнула куратор проекта Наталья Телятник. - Работа под руководством опытных трекеров-наставников, доступ к экспертному сообществу - все это получат те, кто прошел отбор в программу.

Фото: Пресс-служба АИР РМ
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Помогать участникам в этом будут трекеры: ди⁠ректор группы компаний "Промснаб" Юрий Левашкин, ди⁠ректор по развитию "Технопарк - Мордовия" Андрей Зизин, руководитель отдела анализа бизнес-процессов "Инфомаксимум" Александр Екимов, председатель совета ди⁠ректоров АО "Эволента" Андрей Сараев, заместитель ди⁠ректора Фонда развития промышленности Республики Мордовия Алексей Сафонкин.

Как сообщили организаторы "Эволюции", слушатели программы должны получить необходимые теоретические знания по технологическому предпринимательству и приобрести практические навыки в рамках реализации реальных проектов под руководством ведущих сотрудников и руководителей высокотехнологичных компаний, бизнес-структур и организаций инфраструктуры поддержки инноваций. Проведение данного мероприятия направлено на обеспечение коммерческого успеха стартапов.

Завершится "Эволюция" презентацией готовых проектов в рамках Демо-дня. Участники смогут выступить перед инвесторами и экспертами, получив возможность не только привлечь инвестиции, но и получить рекомендации от ведущих экспертов по развитию проекта.

Справка "РГ"

В прошлом году по итогам программы обладателями денежных грантов стали три проекта: "Генетика в стоматологии" - ДНК-исследование на наличие инфекций в полости рта, автор - Ольга Карнишкина; "Правильное молоко" - разработка портативного прибора, проводящего диагностику молока на антибиотики, автор - Марина Чистякова; и "Covenant" - технологичная компьютерная игра в детективном жанре, авторы - Антон Надоров, Михаил Горбунов, Александр Артюшин, Иван Ларькин.

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