Начинающие предприниматели Мордовии стали участниками "Эволюции"

После этого команды начали работу.
- Участникам "Эволюции" предстоит сделать первые шаги к запуску стартапа: детально проработать бизнес-модель, составить ценностное предложение и определить целевую аудиторию, - подчеркнула куратор проекта Наталья Телятник. - Работа под руководством опытных трекеров-наставников, доступ к экспертному сообществу - все это получат те, кто прошел отбор в программу.
Помогать участникам в этом будут трекеры: директор группы компаний "Промснаб" Юрий Левашкин, директор по развитию "Технопарк - Мордовия" Андрей Зизин, руководитель отдела анализа бизнес-процессов "Инфомаксимум" Александр Екимов, председатель совета директоров АО "Эволента" Андрей Сараев, заместитель директора Фонда развития промышленности Республики Мордовия Алексей Сафонкин.
Как сообщили организаторы "Эволюции", слушатели программы должны получить необходимые теоретические знания по технологическому предпринимательству и приобрести практические навыки в рамках реализации реальных проектов под руководством ведущих сотрудников и руководителей высокотехнологичных компаний, бизнес-структур и организаций инфраструктуры поддержки инноваций. Проведение данного мероприятия направлено на обеспечение коммерческого успеха стартапов.
Завершится "Эволюция" презентацией готовых проектов в рамках Демо-дня. Участники смогут выступить перед инвесторами и экспертами, получив возможность не только привлечь инвестиции, но и получить рекомендации от ведущих экспертов по развитию проекта.
Справка "РГ"
В прошлом году по итогам программы обладателями денежных грантов стали три проекта: "Генетика в стоматологии" - ДНК-исследование на наличие инфекций в полости рта, автор - Ольга Карнишкина; "Правильное молоко" - разработка портативного прибора, проводящего диагностику молока на антибиотики, автор - Марина Чистякова; и "Covenant" - технологичная компьютерная игра в детективном жанре, авторы - Антон Надоров, Михаил Горбунов, Александр Артюшин, Иван Ларькин.