Стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать на экскурсиях

Новости

Челябинские врачи вернули зрение модели, у которой вытек глаз 18:54
Две трети новой военной техники Германии признали непригодными 16:47
"Яндекс", Mail.ru Group и Rambler подпишут антипиратский меморандум 16:46
На Кубани экс-полицейского осудят за продажу "красивых" номеров" 16:45
В Татарстане арестовали предполагаемых участников "ИГ" 16:41
Косачев рассказал о грядущих изменениях миграционного законодательства 16:41
В Москве пенсионерам подняли прожиточный минимум 16:20
В Минске стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 16:13
Завершилась реконструкция парка 850-летия Москвы 16:08
Путин приедет на Всемирный русский народный собор 16:06
Россия заняла 31 строчку в новом рейтинге Doing Business-2019 16:02
На Ямале участковый осужден за смерть задержанного от переохлаждения 16:01
Владимир Путин встретится с немецкими бизнесменами 16:01
Nissan озвучил комплектации нового X-Trail для России 16:00
СК проверит связь подорвавшего здание ФСБ с запрещенными организациями 15:53
В Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать 15:50
В Оренбуржье шестерых военных и полицейского осудили за мошенничество 15:47
Телеканалы начали маркировать аналоговый эфир буквой "А" 15:45
Актриса описала, как именно ее домогался 67-летний "капитан Барбосса" 15:42
Австрия отказалась подписывать Всемирный пакт о миграции 15:40
Касаткина проиграла на "Элит Трофи" в Китае 15:35
Минобороны: Боевики планируют провокацию с хлором в провинции Алеппо 15:23
Детский омбудсмен Архангельска проведет свое расследование взрыва 15:20
ФИФА обсудит с Катаром увеличение числа участников ЧМ-2022 15:15
В Курске суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 16:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать на экскурсиях

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Стадион "Мордовия Арена", принимавший этим летом матчи ЧМ-2018, начал зарабатывать на экскурсиях. Посетители смогут узнать любопытные факты о тренировках и рационе выступавших здесь звезд футбола, а также побывать в ложе для самых почетных гостей, где за ходом игр наблюдали японская принцесса Хисако Такамада и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Как сообщили в Туристско-информационном центре (ТИЦ) РМ, маршрут разработан сотрудниками объекта мундиаля. В ходе экскурсии жители и гости Мордовии имеют возможность прочувствовать изнутри атмосферу спортивного праздника.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия планирует стать центром развития детского футбола в РФ

- Для посетителей приоткроется завеса тайн над некоторыми легендами ЧМ и особенностями стадиона. Например, гиды покажут специальное "секретное" помещение для футболистов, а также расскажут любопытные факты о тренировках сборных Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы, Туниса перед матчами ЧМ, о рационе футболистов и многом другом, - пояснили в ТИЦ РМ. - Помимо спортивной зоны, в экскурсию входит посещение Very VIP-ложи, в которой во время матчей ЧМ-2018 располагались японская принцесса, президент FIFA и другие именитые гости, а также одного из скайбоксов - комфортабельной ложи с отдельным выходом на трибуну, где открывается панорамный вид на поле - "сердце" стадиона.

Сколько болельщиков посетило матчи на "Мордовия Арене" после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России? Какие известные игроки - кроме Криштиану Роналду, Хамеса Родригеса, Давида Оспина - играли на саранском поле? На эти и многие другие вопросы ответят экскурсоводы стадиона.

Во время экскурсии можно будет узнать и о сегодняшней жизни главной арены Мордовии, особенностях работы технических служб, уходе за газоном и прочих тонкостях, скрытых от глаз футбольных болельщиков.

Справка "РГ"

Для желающих проводятся индивидуальные и групповые экскурсии (от десяти человек). Заявки необходимо направлять на электронную почту mordovia.arena@mail.ru минимум за сутки до желаемой даты. В письме нужно указать ФИО и приложить копии документов, удостоверяющих личность. Вход на стадион осуществляется также по документам.

Спорт Футбол Вокруг футбола Экономика Туризм Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку
Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания с него штрафа
Песков рассказал о защите российских компаний от санкций
Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии