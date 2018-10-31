Стадион "Мордовия Арена" начал зарабатывать на экскурсиях

Стадион "Мордовия Арена", принимавший этим летом матчи ЧМ-2018, начал зарабатывать на экскурсиях. Посетители смогут узнать любопытные факты о тренировках и рационе выступавших здесь звезд футбола, а также побывать в ложе для самых почетных гостей, где за ходом игр наблюдали японская принцесса Хисако Такамада и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщили в Туристско-информационном центре (ТИЦ) РМ, маршрут разработан сотрудниками объекта мундиаля. В ходе экскурсии жители и гости Мордовии имеют возможность прочувствовать изнутри атмосферу спортивного праздника.

- Для посетителей приоткроется завеса тайн над некоторыми легендами ЧМ и особенностями стадиона. Например, гиды покажут специальное "секретное" помещение для футболистов, а также расскажут любопытные факты о тренировках сборных Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы, Туниса перед матчами ЧМ, о рационе футболистов и многом другом, - пояснили в ТИЦ РМ. - Помимо спортивной зоны, в экскурсию входит посещение Very VIP-ложи, в которой во время матчей ЧМ-2018 располагались японская принцесса, президент FIFA и другие именитые гости, а также одного из скайбоксов - комфортабельной ложи с отдельным выходом на трибуну, где открывается панорамный вид на поле - "сердце" стадиона.

Сколько болельщиков посетило матчи на "Мордовия Арене" после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России? Какие известные игроки - кроме Криштиану Роналду, Хамеса Родригеса, Давида Оспина - играли на саранском поле? На эти и многие другие вопросы ответят экскурсоводы стадиона.

Во время экскурсии можно будет узнать и о сегодняшней жизни главной арены Мордовии, особенностях работы технических служб, уходе за газоном и прочих тонкостях, скрытых от глаз футбольных болельщиков.

Справка "РГ"

Для желающих проводятся индивидуальные и групповые экскурсии (от десяти человек). Заявки необходимо направлять на электронную почту mordovia.arena@mail.ru минимум за сутки до желаемой даты. В письме нужно указать ФИО и приложить копии документов, удостоверяющих личность. Вход на стадион осуществляется также по документам.