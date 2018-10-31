В Пензе приняли в ряды первых юноармейцев

Пензенские школьники стали частью Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Официальная церемония состоялась в гимназии № 6 города Пензы, где создали первый класс юноармейцев. Во исполнении поручения министра обороны России Сергея Шойгу подобные классы должны появится во многих российских школах.

Пенза стала одним из первых городов, который поддержал движение юноармейцев. Торжество посетил главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков, который является выпускником пензенской гимназии. Почетный гость вместе с юнармейцами посетил школьный музей, а также высадил ели на пришкольном участке.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко, которая является руководителем аппарата главного штаба "Юнармии", отметила, что всероссийское военно-патриотическое движение создает образовательные программы и проекты, направленные на воспитание и нравственное развитие детей и подростков. Она поблагодарила главу региона Ивана Белозерцева за организацию в Пензенской области летнего лагеря "Гвардеец", где ребята знакомятся с азами военной службы, солдатского быта, учатся быть самостоятельными, принимать решения в сложных ситуациях, растут сильными и спортивными.

- Сегодня возрождение юнармейского движения - одно из главных направлений военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Главное - любить свою Родину, стремиться хорошо учиться, поддерживать родителей. Шестая гимназия - одна из лучших школ в регионе по организации учебного процесса, здесь хороший преподавательский состав, богатая история и много выпускников, которые стали достойными гражданами России, - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В Пензе около 1200 юнармейцев, до конца года к движению присоединятся более двух с половиной тысяч ребят. Это не просто охват школьников дополнительными занятиями во внеурочное время, это системный подход к патриотическому воспитанию молодежи.

В следующем году в регионе планируется провести областной смотр юноармейских отрядов каждого муниципалитета и выбрать лучшие. В регионе планируют увеличить финансирование развития юнармейского движения в образовательных учреждениях.

Пензенская область активно взаимодействует с министерством обороны РФ в части развития социальных проектов и объектов инфраструктуры.

В этом году гарнизонный Дом офицеров был передан Министерством обороны России в собственность Пензенской области. Сейчас активно ведутся работы по капительному ремонту здания. Будет увеличена его площадь, дополнительно возводится пристрой. Реконструированный объект станет подарком для школьников, где они смогут проводить свой досуг. Помимо этого минобороны РФ приступило к строительству современного военного госпиталя в Пензе, а также оказывает содействие пензенскому военному институту в возведении новой модульной казармы для курсантов учебного заведения.