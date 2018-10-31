В Пензенской области появятся новые спортивные объекты

Проанализировать возможности софинансирования с федеральным центром строительства спортивных объектов на территории региона губернатор поручил на оперативном совещании в правительстве области.

- У нас есть районы и города, которые нуждаются в новых спортивных объектах. Например, Кузнецк. Надо изучить условия софинансирования строительства объектов спорта с федеральной поддержкой. Главе Кузнецка я давал поручение подготовить проектно-сметную документацию на такой объект, - пояснил Иван Белозерцев.

Также он напомнил о своем распоряжении относительно передачи в областную собственность стадиона "Труд" в Пензе с целью дальнейшей реконструкции данного спортобъекта и использования его для занятий физкультурой молодежи и жителей областного центра.

- Надо реанимировать эту площадку. Рядом со стадионом, расположенным в центре города, находится не только Пензенский государственный университет, но и гимназии, другие учебные заведения. Необходимо оформить документы по передаче объекта в собственность региона, определиться с проектом реконструкции - крытый или открытый стадион мы будем строить, как надлежит благоустроить прилегающую территорию, - уточнил глава региона.

Кроме того, губернатор поставил задачу активизировать работу с населением по привлечению людей разного возраста к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Без здорового образа жизни, говорят специалисты, невозможно увеличить продолжительность жизни. В каждом районе Пензенской области проанализируют потребность в спортивных объектах.