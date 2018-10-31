В Пензенской области усилят меры для сбережения здоровья населения

Пензенская область вошла в тройку регионов Приволжского федерального округа по лучшим показателям средней продолжительности жизни населения и темпов снижения смертности от заболеваний системы кровообращения.

Такие данные озвучил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после участия в совете при полпреде президента в ПФО, который состоялся в Чебоксарах.

Пензенская область также была названа в числе лучших по охвату диспансеризацией. За девять месяцев ее прошли более 178 тысяч жителей региона, что составляет 79 процентов от запланированного количества. В этом году помимо обязательных обследований, которые проводятся раз в три года, пациентам в возрасте от 50 лет и старше предложили пройти ряд исследований для диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. Впервые в этом году было выявлено 367 случаев новообразований, половина из них находятся на начальном этапе и поддаются лечению. Помимо этого врачи выявили 456 случаев сахарного диабета, 694 случая болезней органов дыхания. Около семи тысяч пациентов страдают болезнями системы кровообращения. Более 50 процентов прошедших диспансеризацию имеют хронические заболевания и должны наблюдаться у лечащего врача.

Региональные власти обсудили меры, как повысить доступности медицинской помощи для населения.

- Есть несколько серьезных проблем, которые нам предстоит решить. В регионе невысокая обеспеченность врачами, в первую очередь, наблюдается дефицит специалистов в амбулаторно-поликлиническом звене, - пояснил глава региона Иван Белозерцев.

На работу в поликлиники в ближайшее время придут выпускники медицинских вузов, обучающихся по целевым направлениям. Также минздрав проконтролирует, кто из них и где трудится, как исполняются условия договора и обязательства отработать несколько лет в конкретной больнице.

Помимо этого пензенские больницы и поликлиники готовы принять на работу молодых специалистов из других регионов. Им предоставят служебное жилье с дальнейшей перспективой передачи его в собственность. Как пояснили в региональном правительстве, квартиры под ключ будут предоставляться на правах аренды по минимальной цене, а после того, как специалисты отработают в лечебном учреждении пять лет, оно перейдет в их собственность.

Глава региона поручил подготовить предложение, содержащее информацию о том, где нужны специалисты и какое жилье им готовы предоставить.

Усилить доступность медицинской помощи для жителей региона позволит и санавиация. В региональном правительстве также обсудили ход подготовительных работ для запуска новой услуги.

В настоящее время Ростех подтвердил намерения собственными силами и средствами подготовить в Пензе необходимые вертолетные площадки. Позже за счет участия федерального бюджета будет получено необходимое медицинское оборудование. Реализация этого проекта позволит оказывать экстренную помощь пациентам в тяжелом состоянии с инсультами и инфарктами, позволит оперативно доставлять в областной центр пациенток с различными осложнениями во время родов, быстро эвакуировать пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий.

Глава региона дал поручение, чтобы региональные власти сделали все от них зависящее для запуска санавиации в Пензенской области в 2019 году.