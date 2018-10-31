В Перми умер знаменитый кот-мем

В Перми умер кот Маркиз, известный во всем мире как NONONO cat.

Видеоролик, где питомец бурно реагирует на появление в квартире маленькой девочки, собрал на видеохостинге YouTube 12 миллионов просмотров. О смерти питомца сообщил его хозяин, водитель пермского такси, в описании знаменитого видео.

Он отметил, что кот всего два месяца не дожил до своего 16-летия, и посоветовал подписчикам почаще проверять здоровье своих питомцев у ветеринарных врачей.

Напомним, всемирная слава пришла к Маркизу спустя 10 лет после записи известного ролика. Друзья посоветовали хозяину кота выложить видео на YouTube, где оно только за одну неделю набрало шесть миллионов просмотров. NONONO Cat возглавил "Кот-парад" на телеканале "Ю", ему были посвящены сюжеты на телеканале Animal Planet и в телепередаче "Доброе утро, Япония".