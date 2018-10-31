В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги

Уголовное дело по факту изнасилования 23-летней девушки, работающей дознавателем в уфимском райотделе МВД России завел следственный отдел по Кировскому району Уфы СКР по РБ.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, по предварительным данным на девушку напали в ночь с 29 на 30 октября 2018 года трое ее коллег. Произошло это в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

- Все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

В связи с этим фактом в Башкирию направили группу Главного управления собственной безопасности МВД России.

- В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.