В Ульяновске ребенок выжил после падения с седьмого этажа

Прокуратура Заволжского района Ульяновска проводит проверку получения семилетним ребенком травм в результате падения с седьмого этажа жилого дома. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел вечером 30 октября, когда отец мальчика пошел в детский сад за вторым ребенком и на время оставил старшего одного в квартире.

После падения ребенок выжил, но получил серьезные травмы. В региональном минздраве информацию о состоянии здоровья мальчика уточнить отказались, сославшись на требование его родителей.