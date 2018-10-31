Алтайских школьников представили к награде за спасение друга

31 октября в Совете Федерации РФ наградят детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Восьмиклассники из Алтайского края - Никита Чебаевский и Данил Косихин получат медали "За мужество в спасении" Российского союза спасателей. Ребята действительно проявили настоящий героизм, спасая друга, который едва не утонул, получив тяжелую травму руки. Только своевременная помощь подростков позволила сохранить ему жизнь.

Вспоминают о своем поступке школьники неохотно. Трагедия произошла в августе, когда друзья-одноклассники Никита, Данил и Семен отдыхали на речке в родном селе Маралиха. Загорали, купались, прыгали с самодельной тарзанки. Пока вдруг не заметили, что после очередного прыжка с дерева Семен стал тонуть. Не раздумывая Никита бросился на помощь. Подплыв поближе, он увидел страшную картину: у товарища практически не было правой руки, из предплечья фонтаном била кровь... Никита не растерялся, обхватил раненного поперек груди и изо всех сил стал грести к берегу. На помощь подоспел Данил, вдвоем они вытащили истекающего кровью друга на высокий берег. Данил кинулся за помощью, а Никита попытался остановить сильное кровотечение, используя ремень в качестве жгута. Но ничего не получалось: предплечье у подростка было сильно травмировано.

Понимая, что счет идет на минуты, Никита зажал рану футболкой, взвалил друга на плечи и понес в больницу

- Если честно, когда я увидел Семена в воде без руки, подумал, что это конец, не выживет, - вспоминает Никита Чебаевский. - Остальное было как в тумане: в голове сидела только одна мысль: надо остановить кровь и доставить его в больницу.

Понимая, что счет идет на минуты, Никита зажал рану футболкой, взвалил друга на плечи и понес в сельскую больницу. Тут подоспели и взрослые, вызванные Данилом. Позднее Семена вертолетом доставили в Барнаул к специалистам-травматологам. Сейчас его жизни ничего не угрожает. После полной реабилитации подростку изготовят протез. Следователи выяснили, что во время опасного прыжка с самодельной тарзанки рука 13-летнего мальчишки попала в петлю, что и стало причиной механической ампутации.

- Если бы ребята не вытащили его из воды и не остановили кровь, все могло закончиться еще более трагично, - уверен начальник ГУМЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин. - Мы благодарны родителям и учителям, воспитавшим таких смелых и самоотверженных парней.

Сразу после геройского поступка алтайские спасатели ходатайствовали в МЧС о награждении школьников. И накануне осенних каникул на торжественной линейке в Маралихинской средней школе сотрудники регионального управления МЧС вручили Никите Чебаевскому и Даниле Косихину медали "За спасение погибающих на водах", а также ценные подарки.