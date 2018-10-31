Грузчик новосибирского аэропорта украл десятки серебряных монет

Сотрудники линейного отдела полиции новосибирского аэропорта Толмачево по горячим следам раскрыли преступную схему, организатором которой стал один из грузчиков воздушной гавани.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, подозреваемый вместе с подельником похитили более пятидесяти сувенирных монет из серебра.

На одном из контейнеров, прибывших в аэропорт, 55-летний работник работник склада приметил логотип банковской организации и понял, что груз может быть весьма ценным. Зная, как действует система охраны на складе, он понимал, что не сможет вынести заветную коробку, не попав в объектив камер наблюдения. И придумал нехитрую схему.

Для начала незадачливый грузчик изготовил фиктивные документы, по которым адресат может получить свою "посылку", после чего передал бумаги знакомому. В назначенный час подельник, изображая работника банка, приехал в Толмачево и забрал контейнер с монетами.

Однако афера вскрылась, когда за грузом приехал настоящий банковский служащий. Отследить, кто унес ящик, было делом техники. Сувенирные монеты банк оценил в 260 тысяч рублей.

В отношении грузчика аэропорта возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.