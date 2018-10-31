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31.10.2018 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грузчик новосибирского аэропорта украл десятки серебряных монет

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО

Сотрудники линейного отдела полиции новосибирского аэропорта Толмачево по горячим следам раскрыли преступную схему, организатором которой стал один из грузчиков воздушной гавани.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, подозреваемый вместе с подельником похитили более пятидесяти сувенирных монет из серебра.

Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
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На одном из контейнеров, прибывших в аэропорт, 55-летний работник работник склада приметил логотип банковской организации и понял, что груз может быть весьма ценным. Зная, как действует система охраны на складе, он понимал, что не сможет вынести заветную коробку, не попав в объектив камер наблюдения. И придумал нехитрую схему.

Для начала незадачливый грузчик изготовил фиктивные документы, по которым адресат может получить свою "посылку", после чего передал бумаги знакомому. В назначенный час подельник, изображая работника банка, приехал в Толмачево и забрал контейнер с монетами.

Однако афера вскрылась, когда за грузом приехал настоящий банковский служащий. Отследить, кто унес ящик, было делом техники. Сувенирные монеты банк оценил в 260 тысяч рублей.

В отношении грузчика аэропорта возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

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