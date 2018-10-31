Омского полицейского задержали за хранение героина в печи

Заместитель начальника отдела полиции по Называевскому району Омской области задержан по подозрению в подготовке сбыта крупной партии наркотиков.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, страж порядка хранил в домашней газовой плите 62 грамма героина.

Наркотики были изъяты оперативниками управления ФСБ по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. Полицейскому грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.