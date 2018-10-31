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31.10.2018 19:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники-мигранты и их родители пройдут программу обучения русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
Специальная программа, которая направлена на обучение русскому языку детей из семей мигрантов, стартовала в Томске. Вместе со школьниками будут заниматься и их родители, сообщает сайт Томск.ру.
Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Организаторы проекта надеются, что за учебный год к программе присоединится около сотни человек. Впрочем, поучиться придётся не только иностранным гражданам - курсы повышения квалификации, где будут оттачивать умение доступно и интересно учить зарубежных граждан, пройдут и учителя, преподающие русский язык как иностранный.

По словам координатора проекта Ольги Горских, сейчас в школах региона учатся почти семьсот иностранцев. 50 процентов из них ходит в начальные классы. Ещё двадцать пять человек посещают детские сады. Это, в основном, дети из семей таджиков, киргизов, казахов, украинцев, узбеков, армян и азербайджанцев.

Проект по обучению русскому языку действует в семи городских школах. Заниматься "великим и могучим" уже начали десять семей. Детей и взрослых обучают грамотно общаться, понимать культуру и менталитет нашей страны.

Фото: Depositphotos.com
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Помимо этого, в Томской области подготовлена целая серия мероприятий, направленных на адаптацию в языковой среде детей и их родителей. Кстати, курсы для детей-мигрантов проходят и в Красноярске. Их участниками стали более пятидесяти учеников младших классов. Проект реализуется в местной библиотеке имени Сергея Михалкова.

На бесплатных занятиях детей учат говорить, читать и писать по-русски, им также помогают освоить культуру и традиции народов России. В проекте участвуют только дети младшего школьного возраста

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Русский язык на постсоветском пространстве
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