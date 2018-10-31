Ученые пообещали Сибири усиление зимних морозов и опасные метеоявления

Ученые томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН представили результаты многолетних исследований - согласно им, зимы в Сибири будут все более суровыми.

Кроме того, как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сбири", ученые выяснили, что в будущем возможен рост числа экстремальных метеорологических явлений.

По данным Росгидромета, среднегодовая температура в Западной Сибири с начала XXI века неуклонно растет, однако это происходит за счет постепенного потепления других времен года. Зимы же становятся все холоднее, и поэтому стоит ждать опасных метеорологических явлений. Томские ученые исследовали климатические данные с 1976 года по настоящее время при помощи специально разработанного метода статистического моделирования переноса воздуха.

- Изменения, которые мы увидели, связаны со сменой типа циркуляции воздуха с зонального на меридиональный. Как правило, в умеренных широтах северного полушария преобладает зональная циркуляция: относительно теплый воздух переносится вдоль широты, с Атлантики на континент. Однако в последние годы все больше проявляет себя меридиональный тип циркуляции, при котором на юг проникают холодные арктические массы. Это, в частности, связано с тем, что из-за глобального потепления разница температур между Арктикой и экватором стала меньше, и вынос воздуха с севера на юг увеличился, - отмечает научный сотрудник ИМКЭС СО РАН кандидат физико-математических наук Елена Харюткина.

Меридиональный тип способствует образованию антициклонов, которые надолго занимают господство над территориями и не пускают теплый воздух с Атлантики. Вот почему в Западной Сибири зимы становятся все более холодными и менее снежными. Более того, неравномерность теплых и холодных воздушных потоков, которой отличается этот тип циркуляции, грозит экстремальными погодными явлениями. Например, сильными волнами мороза и жары, засухой или обильным градом, сильными порывами ветра и ливнями.

Данные исследования были опубликованы в научном журнале "Оптика атмосферы и океана". Специалисты намерены продолжить работу в этом направлении, в частности, они инициировали проект по мониторингу и прогнозированию опасных метеоявлений на территории Томской области.