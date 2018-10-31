В Бурятии спасли младенца с редкой аномалией сердца

Мальчик с очень редким врожденным пороком сердца - аномальным дренажем легочных вен (АДЛВ) - появился на свет в Республиканской клинической больнице имени Н.А.Семашко. Чтобы спасти жизнь младенцу, сразу же пришлось сделать операцию.

- При тотальном пороке кровообращение между малым и большим кругом становится полностью невозможным, и новорожденный быстро погибает. Признаки АДЛВ дают знать о себе сразу же после рождения ребенка. Спасти жизнь ребенка в таких случаях может только экстренное выполнение такой кардиохирургической операции по методу Рашкинда, как баллонная эндоваскулярная атриосептостомия, - рассказали в пресс-службе республиканской больницы.

Такая сложная высокотехнологичная операция на сердце проводилась хирургами кардиоцентра столицы Бурятии впервые. Делать ее нужно было сразу после рождения ребенка. Поэтом в клиническую больницу потребовалось специально доставить оборудование из перинатального центра.

Как сообщили в республиканской больнице, операция новорожденному мальчику прошла успешно. Сейчас ребенок находится под наблюдением в реанимации. Когда состояние малыша станет стабильным, его направят в Новосибирск на проведение основной плановой операции по устранению порока.