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31.10.2018 14:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦИК рассказали об итогах проверки жалоб на выборы в Хакасии

Текст: Галина Мисливская

Рабочая группа ЦИК РФ 26-27 октября побывала в Хакасии и на месте рассмотрела жалобы, поступившие из избирательного штаба единственного кандидата на пост главы региона Валентина Коновалова.

Напомним, первый тур выборов главы региона не выявил победителя. Во второй вышли кандидат от КПРФ Коновалов и действующий губернатор Виктор Зимин. Однако в намеченный срок - 23 сентября - второй тур не состоялся. После череды самоотводов в избирательной гонке остался всего один кандидат, для победы ему необходимо набрать более 50 процентов голосов 11 ноября.

Фото: Сергей Куксин
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"За время своего пребывания представители ЦИК России приняли участие в заседании рабочей группы Избирательной комиссии Республики Хакасия по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома. Было рассмотрено 10 обращений, направленных в Избирательную комиссию Республики Хакасия доверенными лицами Валентина Коновалова.

В частности, представители кандидата пожаловались на несколько телевизионных сюжетов, где, по их мнению, содержалась негативная информация о Коновалове, способствующая "формированию у избирателей отрицательного к нему отношения".

Представители телерадиокомпаний пояснили членам рабочей группы, что основой для сюжетов послужили данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ, в ходе которого у респондентов выясняли их отношение к тому, что в выборах главы Республики Хакасия принимает участие только один кандидат.

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"Проанализировав видеосюжеты, рабочая группа пришла к выводу, что они не содержат признаков предвыборной агитации", однако требования федерального закона были выполнены телерадиокомпаниями не в полном объеме. В результате избиркому Хакасии рекомендовано "вынести телерадиокомпаниям "Хакасия" и "Республиканская телевизионная сеть" предупреждение о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации о выборах".

Также рабочая группа не обнаружила фактов нарушения правил проведения предвыборной агитации в материале, опубликованном на сайте сетевого СМИ "Электронная версия газеты "Хакасия". В этом материале известный в Хакасии ветеран афганской войны Александр Векшин, по мнению заявителей, высказал негативное мнение агитационного характера, формирующее отрицательное отношение к кандидату Валентину Коновалову.

Нарушения избирательного законодательства были выявлены лишь в одном из номеров республиканской газеты "Хакасия": ряд статей содержал признаки предвыборной агитации, в том числе прямой призыв не голосовать за кандидата Валентина Коновалова. Рабочая группа рекомендовала региональному избиркому направить материалы в Енисейское управление Роскомнадзора для решения вопроса о привлечении газеты к административной ответственности.

Рассмотрение остальных пяти жалоб было отложено в связи с необходимостью сбора дополнительных материалов.

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Представители ЦИК встретились и с самим Валентином Коноваловым. Он считает, что широко тиражируемые на телеканалах и в газетах результаты опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ, способствуют формированию у избирателей отрицательного отношения к нему. Этому же способствует распространяемая в регионе листовка "Народный глава", содержащая призыв 11 ноября голосовать против выборов из одного кандидата. Коновалов также сообщил о готовящихся тиражах листовки и брошюры, которые, по его мнению, также могут повлиять на решение избирателей. Материалы направлены на рассмотрение регионального избиркома.

В ЦИКе же не склонны драматизировать ситуацию. "В целом хочется отметить, что в Республике Хакасия избирательными комиссиями налажена продуктивная работа по подготовке и проведению повторного голосования. Многие жалобы излишне эмоциональны и являются однотипными", - сказал в среду на заседании комиссии начальник территориального отдела аппарата ЦИК РФ Игорь Семеновский, входивший в состав делегации Центризбиркома.

Тем не менее избиркому Хакасии рекомендовано усилить разъяснительную работу среди избирателей об особенностях этого редкого в российской избирательной практике явления - голосования за единственного кандидата.

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