XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября

Фонд Михаила Прохорова совместно с Правительством Красноярского края и Администрацией города Красноярска представляет ежегодную ярмарку книжной культуры. Проект призван объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего востока, Сибири и Урала.

За время своего существования Красноярская ярмарка книжной культуры стала мероприятием федерального значения и, учитывая состав участников выставочной и культурной программы, давно приобрела международный статус. Ярмарка проводится в форме выставки лучших издательств и презентации книжных новинок, которая сопровождается насыщенной профессиональной и культурной программой, что делает ее полноценным культурным фестивалем.

Традиционно программа книжного фестиваля насчитывает множество мероприятий, которые проходят в выставочном центре "Сибирь", Театре юного зрителя, Красноярской филармонии, Красноярском музейном центре, Доме кино и на других арт-площадках города. Центральное событие Ярмарки - публичные дебаты, по итогам которых объявляется шорт-лист литературной премии "НОС" (Новая словесность).

В афише детской программы - выставки, игровые и образовательные проекты, спектакли и встречи с писателями. Юные посетители получат возможность поучаствовать в лаборатории робототехники, посетить программу интерактивных лекций.