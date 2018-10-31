Ведущая Екатерина Андреева установит в КЧР фотоловушки для леопардов

В Кавказский биосферный заповедник в роли посла WWF приехала российская телеведущая Екатерина Андреева. Она примет участие в ряде мероприятий по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда.

"Без грозного рыка Барса Кавказ неполный какой-то, ну не косуля, право слово, должна быть символом Кавказа. Поэтому я, как посол леопарда от имени WWF - Всемирного фонда дикой природы, иду в горы ставить фотоловушки, чтобы знать, чем там мои подопечные занимаются в свободное время", - написала в Instagram Екатерина Андреева.

Она также напомнила, что в заповедных территориях Северного Кавказа сейчас обитают пять леопардов, которые были выращены в специальном питомнике в Сочи.

27 июля в национальном парке "Алания" на волю были отпущены самка по кличке Волна и самец по кличке Эльбрус. В августе на гребне горы Ахцархва в Кавказском заповеднике был выпущен самец по кличке Артек. Он составит компанию леопардам Килли и Ахун, которые "прописались" в горах два года тому назад.

Отпустив животных на волю, ученые тем не менее продолжают следить за передвижениями хищников с помощью ошейников с GPS-датчиками.

Напомним, что программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе была разработана в 2005 году специалистами российского отделения фонда WWF и учеными РАН.