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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ведущая Екатерина Андреева установит в КЧР фотоловушки для леопардов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Кавказский биосферный заповедник в роли посла WWF приехала российская телеведущая Екатерина Андреева. Она примет участие в ряде мероприятий по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда.

Фото: depositphotos.com
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"Без грозного рыка Барса Кавказ неполный какой-то, ну не косуля, право слово, должна быть символом Кавказа. Поэтому я, как посол леопарда от имени WWF - Всемирного фонда дикой природы, иду в горы ставить фотоловушки, чтобы знать, чем там мои подопечные занимаются в свободное время", - написала в Instagram Екатерина Андреева.

Она также напомнила, что в заповедных территориях Северного Кавказа сейчас обитают пять леопардов, которые были выращены в специальном питомнике в Сочи.

27 июля в национальном парке "Алания" на волю были отпущены самка по кличке Волна и самец по кличке Эльбрус. В августе на гребне горы Ахцархва в Кавказском заповеднике был выпущен самец по кличке Артек. Он составит компанию леопардам Килли и Ахун, которые "прописались" в горах два года тому назад.

Отпустив животных на волю, ученые тем не менее продолжают следить за передвижениями хищников с помощью ошейников с GPS-датчиками.

Напомним, что программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе была разработана в 2005 году специалистами российского отделения фонда WWF и учеными РАН.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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