Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге

В Петербурге с 16 по 20 ноября пройдет XIII Международный фестиваль научно-популярного кино "Мир знаний". Посетители увидят лучшие ленты о знаковых научных исследованиях.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, в конкурсную программу вошли 28 научно-популярных и образовательных картин из России, Беларуси, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, США, Чили, Канады и других стран. Ленты отражают самые разные области научных знаний.

Зрители увидят картины, посвященные освоению космоса, сохранению исчезающих видов животных и птиц, медицинским открытиями и исследованиям в области робототехники и искусственного интеллекта. В жюри фестиваля вошли документалист и киновед из Дании Туи Стин Мюллер, директор Института Восточных Рукописей Ирина Попова, вице-президент межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Владимир Стругацкий.

Картина, ставшая победителем, будет удостоена главного приза - Древа познания. Русское географическое общество и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина подготовили специальные призы.

Почетным гостем фестиваля станет Николай Дроздов, один из самых известных популяризаторов науки, бессменный ведущий передачи "В мире животных" и доктор биологических наук.

Темой специальной программы в этом году станет космология. В оргкомитете отмечают, что на большом экране киноцентра "Родина", где будет находиться главная площадка фестиваля, участники и гости смогут посмотреть документальные фильмы об освоении космоса, в том числе из цикла "Космическая одиссея. XXI век". Планируется встреча с создателями лент и летчиком-космонавтом Российской Федерации. Кроме того, в фойе киноцентра "Родина" откроют арт-инсталляции на космическую тему.

А в Президентской библиотеке появится мультимедийная выставка "Космос из книг" развернется в Президентской библиотеке: посетителям смогут увидеть личные мемуары Юрия Гагарина, материалы из книг Константина Циолковского, фотоархивы из Фондов библиотеки, посвящённые космической тематике. В Доме ученых организаторами фестиваля подготовлена уникальная экспозиция работ художника-постановщика кинофильма "Солярис" Михаила Ромадина. На выставке будет представлена серия, посвященная легендарному фильму "Солярис", а также иллюстрации к книгам о космосе.

Вход на все показы Международного кинофестиваля свободный.