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31.10.2018 20:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Деньги вместо участка

Многодетные семьи Вологодчины вместо земли смогут получить сертификат
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
В Вологодской области ввели дополнительные меры соцподдержки многодетных семей. Вместо земельных участков им предложат "Земельный сертификат".
Фото: Depositphotos.com
Регионам выделят дополнительные деньги на поддержку семей с детьми

В крупных городах Вологодчины провели опрос одной тысячи многодетных семей и выяснили, что 82 процента родителей хотели бы получить вместо участка деньги, а оставшиеся восемнадцать признались в том, что рассматривают вопрос продажи надела. Вот поэтому в регионе и придумали новый проект - "Земельный сертификат" взамен безальтернативного предоставления в собственность земельного участка. Он позволит семьям самим выбрать меру поддержки - улучшить жилищные условия, получить земельный участок или денежные средства. Право на единовременную выплату получают родители, воспитывающие трех и более детей, состоящие на учете на получение в безвозмездную собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Определили и цену сертификата с учетом средней кадастровой стоимости одного квадратного метра. Это 223 тысячи 400 рублей.

- Деньги можно направить на оплату договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, подряда на строительство индивидуального жилого дома, на первоначальный взнос при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату договора участия в долевом строительстве, - разъяснил заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Проект "Земельный сертификат" начнет действовать с 1 января 2019 года.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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