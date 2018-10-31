Многодетные семьи Вологодчины вместо земли смогут получить сертификат

В Вологодской области ввели дополнительные меры соцподдержки многодетных семей. Вместо земельных участков им предложат "Земельный сертификат".

В крупных городах Вологодчины провели опрос одной тысячи многодетных семей и выяснили, что 82 процента родителей хотели бы получить вместо участка деньги, а оставшиеся восемнадцать признались в том, что рассматривают вопрос продажи надела. Вот поэтому в регионе и придумали новый проект - "Земельный сертификат" взамен безальтернативного предоставления в собственность земельного участка. Он позволит семьям самим выбрать меру поддержки - улучшить жилищные условия, получить земельный участок или денежные средства. Право на единовременную выплату получают родители, воспитывающие трех и более детей, состоящие на учете на получение в безвозмездную собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Определили и цену сертификата с учетом средней кадастровой стоимости одного квадратного метра. Это 223 тысячи 400 рублей.

- Деньги можно направить на оплату договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, подряда на строительство индивидуального жилого дома, на первоначальный взнос при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату договора участия в долевом строительстве, - разъяснил заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Проект "Земельный сертификат" начнет действовать с 1 января 2019 года.