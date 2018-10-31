Названы самые популярные места для поездок на ноябрьские праздники

Санкт-Петербург признан самым популярным городом для семейных путешествий на предстоящие ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы.

Как сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, рейтинг был составлен на основе данных бронирования. Северная столица стала самой популярной по соотношению цена - длительность пребывания: в среднем гости города приезжают на берега Невы на четыре дня и тратят на проживание две тысячи рублей в сутки.

Чуть дешевле обойдется ночевка в Петрозаводске и Казани - 1,9 тысячи рублей, самый бюджетный вариант - Краснодар. А вот по популярности на втором месте у туристов Москва (более трех тысяч рублей за ночь), затем идут столицы Татарстана и Карелии, Краснодар замыкает первую пятерку.

Напомним, в первую тройку курортных городов для отдыха в начале ноября вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.