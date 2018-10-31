Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона

Форум журналистов-экологов ведущих региональных СМИ России и Норвегии "Баренцев регион: новые вызовы, новая журналистика" открылся в понедельник в Мурманске и продолжился в норвежским Киркенесе.

Помимо СМИ и экологических организаций, в форуме приняли участие представители Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты России, Русского географического общества и ряда вузов. Именно благодаря таким встречам русский Север становиться в итоге все чище - проведены работы по чистке на островах Земли Франца-Иосифа, на острове Северный Новой Земли, идет очистка берегов Северного Ледовитого океана от оставленных в 1990-х годах горюче-смазочных материалов, техники, оборудования и мусора, военный десант завершает очистку Новосибирских островов.

- Я приехала для того, чтобы поделиться своим 40-летним опытом работы в области охраны Мирового океана и окружающей среды. Это важно, чтобы восстановить гармонию и равновесие между арктическими странами. Наша страна, как говорил Бердяев, "ушиблена ширью", поэтому многие считают, что экологические проблемы "до меня не дойдут", но проблемы в действительности стоят у порога, - заявила государственный советник России, кандидат биологических наук Ольга Штемберг.

- Моя цель - объединить журналистов, сформировать "экологический пул", - отметил Сергей Шахиджанян, руководитель организовавшей форум ассоциации "ЭКО-пресс". - В Мурманске мы провели встречи с местными журналистами, обменялись опытом.

- Я заинтересован, чтобы моя страна имела в мире позитивный облик, - озвучил свое мнение генконсул РФ в Киркинесе Сергей Шатуновский-Бюрно. - Россия - огромная страна, в ней немало проблем, но много и достижений, в том числе и в экологической сфере. Я вижу это мероприятие правильным начинанием, оно принесет хорошие плоды.

- У нас в Норвегии есть много экологических проблем, хотя в мире Норвегия считается довольно благополучной страной. Например, подводная лодка U-864 лежит на дне, а на ее борту сотня тонн ртути. Меры по ее нейтрализации недостаточны, катастрофа для всей рыбной отрасли Баренцева региона может случиться в любой момент. Так же здесь остро стоит проблема пластика, которого наше судно собирает по сотне тонн в год, но пластик уже проник в организмы морских животных и человека! Особо опасные виды пластика нуждаются в запрете на производство! Также нашу страну отравляют отходы от искусственного разведения рыбы, это химикаты, применяемые против рыбьих болезней. Попадая в море, эти вещества убивают членистоногих, рыбаки уже негодуют на сокращение вылова креветок. Также мы против предложения строительства новых свалок вблизи жилья норвежцев. Так что я здесь, чтобы найти решения общих проблем - ведь то, что убивает норвежца, убьет и русского, - говорит норвежский независимый эколог и правозащитник Курт Оддекало.