Новости

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 22:22
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 22:04
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана 21:57
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 21:54
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 21:45
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 21:36
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 21:29
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 21:17
Под Москвой загорелся Гжельский завод 21:06
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 21:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона

Текст, фото: Сергей Михеев (Москва-Мурманск-Киркинес)

Форум журналистов-экологов ведущих региональных СМИ России и Норвегии "Баренцев регион: новые вызовы, новая журналистика" открылся в понедельник в Мурманске и продолжился в норвежским Киркенесе.

Помимо СМИ и экологических организаций, в форуме приняли участие представители Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты России, Русского географического общества и ряда вузов. Именно благодаря таким встречам русский Север становиться в итоге все чище - проведены работы по чистке на островах Земли Франца-Иосифа, на острове Северный Новой Земли, идет очистка берегов Северного Ледовитого океана от оставленных в 1990-х годах горюче-смазочных материалов, техники, оборудования и мусора, военный десант завершает очистку Новосибирских островов.

Фото: Иван Пышечкин
Корреспондент "РГ" выловил рыбу в пруду и отдал ее на экспертизу

- Я приехала для того, чтобы поделиться своим 40-летним опытом работы в области охраны Мирового океана и окружающей среды. Это важно, чтобы восстановить гармонию и равновесие между арктическими странами. Наша страна, как говорил Бердяев, "ушиблена ширью", поэтому многие считают, что экологические проблемы "до меня не дойдут", но проблемы в действительности стоят у порога, - заявила государственный советник России, кандидат биологических наук Ольга Штемберг.

- Моя цель - объединить журналистов, сформировать "экологический пул", - отметил Сергей Шахиджанян, руководитель организовавшей форум ассоциации "ЭКО-пресс". - В Мурманске мы провели встречи с местными журналистами, обменялись опытом.

- Я заинтересован, чтобы моя страна имела в мире позитивный облик, - озвучил свое мнение генконсул РФ в Киркинесе Сергей Шатуновский-Бюрно. - Россия - огромная страна, в ней немало проблем, но много и достижений, в том числе и в экологической сфере. Я вижу это мероприятие правильным начинанием, оно принесет хорошие плоды.

- У нас в Норвегии есть много экологических проблем, хотя в мире Норвегия считается довольно благополучной страной. Например, подводная лодка U-864 лежит на дне, а на ее борту сотня тонн ртути. Меры по ее нейтрализации недостаточны, катастрофа для всей рыбной отрасли Баренцева региона может случиться в любой момент. Так же здесь остро стоит проблема пластика, которого наше судно собирает по сотне тонн в год, но пластик уже проник в организмы морских животных и человека! Особо опасные виды пластика нуждаются в запрете на производство! Также нашу страну отравляют отходы от искусственного разведения рыбы, это химикаты, применяемые против рыбьих болезней. Попадая в море, эти вещества убивают членистоногих, рыбаки уже негодуют на сокращение вылова креветок. Также мы против предложения строительства новых свалок вблизи жилья норвежцев. Так что я здесь, чтобы найти решения общих проблем - ведь то, что убивает норвежца, убьет и русского, - говорит норвежский независимый эколог и правозащитник Курт Оддекало.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Год экологии РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж