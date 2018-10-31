Спасатели потушили пожар на складе в Кронштадте

Произошел пожар в ремонтируемом здании Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) в Кронштадте на Флотской улице. Там расположен тир и стрелковый клуб. Также сообщалось, что в горящем здании находились газовые баллоны.

Загорелась куча мусора. Из-за близости к домам и опасности распространения пламени возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Огонь занял площадь 60 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован. С огнем боролись 46 сотрудников РСЧС и 38 спасателей МЧС.