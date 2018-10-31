Суд Петербурга зарегистрировал иск олимпийской спортсменки к врачам

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление спортсменки Марии Комисаровой, которая хочет отсудить у медиков более 56 миллионов рублей. По информации объединенной пресс-службы судов города, ответчиком по данному делу выступит "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий".

Как следует из официальных материалов, 15 февраля 2014 года в ходе подготовки к Зимним олимпийским играм в Сочи Мария Комиссарова (Чаадаева по мужу) получила тяжелую травму позвоночника. С мая того же года в течение двух лет она лечилась в клинике института, "однако обследование, проведенное в неврологической клинике в Испании, показало, что никаких улучшений состояния здоровья по сравнению с 2014 годом не произошло".

Причиненные Комисаровой убытки, то есть сумма, заплаченная за услуги института, превышают 50 миллионов рублей. Еще пять миллионов бывшая спортсменка просит взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда.

- Процессуальное решение по иску пока не принято, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, петербурженка Мария Комиссарова готовилась выступить на Олимпиаде - 2014, но во время тренировки по ски-кроссу в экстрим-парке "Роза Хутор" получила перелом позвоночника со смещением. Спортсменка перенесла несколько операций, ей присвоена первая группа инвалидности.