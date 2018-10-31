В Петербурге назревает скандал вокруг исторических личностей - можно ли откусывать им головы. Одна из компаний выпустила в качестве сувенира леденцы на палочке "Царские". В прозрачной карамели - портреты русских царей Дома Романовых.

На своей странице в соцсети фото и запись о конфетах "Прям вылитый" оставила москвичка Зоя Матвеева. "Отношение к историческому прошлому и к человеку может быть разным, но уважение к истории своей страны у людей должно быть, - написала она. - Особенно у детей, которые будут эти конфеты есть... Грустно".

А вот ни производители, ни продавцы ничего зазорного в такой сувенирной продукции не видят. В серии "Прям вылитый" есть не только "Царские" леденцы, но и серия "Футбол" с портретами-шаржами знаменитых игроков, и серия "Космос". В серию с портретами Романовых вошли также Александр III и Николай I, Елизавета II и Екатерина Великая. "Выправкой, мощью, умом и широким сердцем славилась царская семья, - поясняет этот выбор текст на упаковке. - История России богата сказами о жизни и правлении царей и цариц. Что можно сказать - читайте да учитесь!"

По мнению генерального директора компании - производителя сластей Игоря Рубанова, ажиотаж вокруг "Царских" ничем не объясним: "Никто же не возмущался, когда серия началась леденцами с изображением депутата Милонова". Никакого оскорбления исторических личностей здесь, по его мнению, тоже нет.

- Мы руководствовались тем, что конфета - прекрасный сувенир, а представители Дома Романовых - это образы, знакомые не только в нашей стране, но и за рубежом, - пояснил он "РГ".

Прекращать производство "Царских" Рубанов пока не планирует. А вот педагоги скорее солидарны с Зоей Матвеевой. Директор петербургского лицея N 369 Константин Тхостов признался "РГ", что не хотел бы, чтобы подобные сувениры попали в руки его детей.

- Это часть нашей истории, и к ней надо относиться уважительно, - считает он. - И без того много взрослых ошибок мы совершили, снося и устанавливая памятники, вешая те или иные ярлыки на тех или иных персонажей. Мне кажется, пора остановиться и прекратить в том числе и подобные истории.

По мнению директора лицея, необходим некий правовой механизм, который позволит останавливать предпринимателей в таких случаях. А вот ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев полагает, что к подобным ситуациям не нужно относиться всерьез. Подобные сувениры - конечно, кич и безвкусица, но ведь ситуацию можно довести до абсурда: "Иначе какой-то веган может воспротивиться и петушкам на палочке". Однако производителям стоило бы подумать о том, что любое действие может повлечь реакцию общества - как положительную, так и отрицательную.

Кстати, на леденец можно поместить любое изображение. Пользователи соцсетей уже высказались, что их можно назвать "Ваше лизательство". Для мелкого подхалимажа пойдут на ура...