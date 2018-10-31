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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске один человек погиб в результате взрыва у здания ФСБ

Фото: vk.com/russianfsb Фото: vk.com/russianfsb
Фото: vk.com/russianfsb

В Архангельске в результате взрыва, прогремевшего у здания областного УФСБ, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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По данным агентства, взрыв произошел у входа в здание силового ведомства. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадал один человек. При оказании помощи он погиб. Уточняется, что погибший не являлся сотрудником управления. Его личность сейчас устанавливается.

Напомним, у здания областного управления ФСБ в Архангельске произошел небольшой взрыв. Его причины сейчас выясняются.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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