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31.10.2018 21:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подорвался на входе

31 октября в Архангельске студент устроил взрыв в здании УФСБ
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Около 9 часов утра 31 октября полиция оцепила целый квартал в центре Архангельска: в здании регионального управления ФСБ на проспекте Троицком прогремел взрыв. На место приехали все экстренные службы. "Скорая помощь" выносила из здания раненых, на входе лежало тело человека. При этом на вопросы прохожих стоявшие в оцеплении силовики отвечали, что идут учения.
Личность погибшего установлена. Это 17-летний студент Архангельского политехнического техникума. Фото: Снимок с камеры наблюдения/ Следственный комитет РФ/ ТАСС Личность погибшего установлена. Это 17-летний студент Архангельского политехнического техникума. Фото: Снимок с камеры наблюдения/ Следственный комитет РФ/ ТАСС
Личность погибшего установлена. Это 17-летний студент Архангельского политехнического техникума. Фото: Снимок с камеры наблюдения/ Следственный комитет РФ/ ТАСС

Спецслужбы долгое время воздерживались от комментариев. Первое официальное заявление сделал в 10.30 губернатор Поморья Игорь Орлов:

- Нет, это не учения. В здании управления ФСБ совершено преступление с использованием неустановленного взрывного устройства. Один человек погиб, ранены трое сотрудников ФСБ. В связи с трагедией усилены меры безопасности во всех общественных и государственных учреждениях.

Вскоре выяснилось, что это был самоподрыв. Как сообщил национальный антитеррористический комитет, человек, который вошел в здание РУФСБ в 8.52, достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Он погиб на месте. Осколками ранило троих сотрудников управления, оказавшихся поблизости. Их госпитализировали в Первую городскую больницу. Жизни пострадавших, в числе которых одна женщина, ничто не угрожает. Взрыв был небольшой мощности, и полученные травмы не представляют серьезной опасности: контузия, повреждения барабанных перепонок и рук.

Подрывника зафиксировала видеокамера, установленная в так называемом тамбуре - помещении между входной дверью и кабинками для досмотра посетителей.

Фото: FETHI BELAID / AFP
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Личность погибшего вскоре была установлена. Это 17-летний студент второго курса очного отделения Архангельского политехнического техникума. Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, его имя и фамилия не называются. Он жил вместе с мамой в однокомнатной квартире в поселке на окраине Архангельска. За 15 минут до трагедии в интернете появилось сообщение под ником, не совпадающим с реальным именем погибшего, о том, что он собирается совершить взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Однако официально правоохранительные органы это сообщение со случившимся не увязывают.

Автор воззвания причисляет себя к анархическим кругам. Но их представители сообщили в соцсетях, что такого человека не знают.

Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "террористический акт" и "незаконное ношение боеприпасов". Расследование передано в центральный аппарат Следкома. Как сообщило ведомство, глава СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы и причины преступления, исследовать круг общения и обстановку в семье подростка. Также будет проверяться информация о его возможном участии в деятельности запрещенных организаций.

Ситуацию взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова: "Надо досконально выяснить, - заявила она, - что сподвигло подростка на такой поступок. Это необходимо для того, чтобы не допустить подобного в дальнейшем".

Происшествия ЧП Правительство ФСБ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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