Спецслужбы долгое время воздерживались от комментариев. Первое официальное заявление сделал в 10.30 губернатор Поморья Игорь Орлов:
- Нет, это не учения. В здании управления ФСБ совершено преступление с использованием неустановленного взрывного устройства. Один человек погиб, ранены трое сотрудников ФСБ. В связи с трагедией усилены меры безопасности во всех общественных и государственных учреждениях.
Вскоре выяснилось, что это был самоподрыв. Как сообщил национальный антитеррористический комитет, человек, который вошел в здание РУФСБ в 8.52, достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Он погиб на месте. Осколками ранило троих сотрудников управления, оказавшихся поблизости. Их госпитализировали в Первую городскую больницу. Жизни пострадавших, в числе которых одна женщина, ничто не угрожает. Взрыв был небольшой мощности, и полученные травмы не представляют серьезной опасности: контузия, повреждения барабанных перепонок и рук.
Подрывника зафиксировала видеокамера, установленная в так называемом тамбуре - помещении между входной дверью и кабинками для досмотра посетителей.
Личность погибшего вскоре была установлена. Это 17-летний студент второго курса очного отделения Архангельского политехнического техникума. Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, его имя и фамилия не называются. Он жил вместе с мамой в однокомнатной квартире в поселке на окраине Архангельска. За 15 минут до трагедии в интернете появилось сообщение под ником, не совпадающим с реальным именем погибшего, о том, что он собирается совершить взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Однако официально правоохранительные органы это сообщение со случившимся не увязывают.
Автор воззвания причисляет себя к анархическим кругам. Но их представители сообщили в соцсетях, что такого человека не знают.
Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "террористический акт" и "незаконное ношение боеприпасов". Расследование передано в центральный аппарат Следкома. Как сообщило ведомство, глава СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы и причины преступления, исследовать круг общения и обстановку в семье подростка. Также будет проверяться информация о его возможном участии в деятельности запрещенных организаций.
Ситуацию взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова: "Надо досконально выяснить, - заявила она, - что сподвигло подростка на такой поступок. Это необходимо для того, чтобы не допустить подобного в дальнейшем".