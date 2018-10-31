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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге вспомнили жертв теракта над Синаем

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Серафимовском кладбище почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем. У монумента "Сложенные крылья" состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов. По жертвам теракта отслужили панихиду, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга

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Напомним, самолет авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 7К 9268 Шарм-Эль-Шейх - Санкт-Петербург, взорвался в воздухе над Синайским полуостровом в результате теракта 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека: 136 петербуржцев, 44 жителей Ленинградской области, 39 жителей других регионов России, 5 граждан Украины и Беларуси. Памятник на Серафимовском кладбище был открыт год назад на месте захоронения тех, кто не было опознан.

В Ленинградской области также есть монумент памяти жертв Синайской катастрофы - на Румболовой горе. "Сад памяти и скорби" состоит из двух частей. Первая представляет собой коридор из заостренных стальных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Вторая часть памятника - "Роща памяти" из 128 краснолистных кленов, по числу погибших семей - 128, и аллея из 25 елей - по числу погибших детей. Сегодня там пройдет траурный митинг.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Крушение A321 в Египте
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