В петербургском детсаду нашли блох

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверила детский сад на улице Подвойского, где детей кусали блохи и мухи. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городской прокуратуры.

Проверку надзорные органы провели, откликаясь на жалобы родителей детей, посещающих это учреждение: малыши одной из групп возвращались домой со следами укусов.

Прокуратура района совместно с сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора немедленно устроила выездную проверку детского сада. Подозрения родителей, что их детей кусают насекомые, подтвердились.

Более того, надзорные органы выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Так, проверяющие собственными глазами увидели в помещениях скопления синантропных членистоногих, то есть блох.

Также выяснилось, что матрасы, подушки и одеяла детей не отдавали раз в год в химчистку и не обрабатывали в дезинфекционной камере. После проверки группа детсада группу закрыли, другие помещения в учреждении работают. Сейчас прокуратура готовит материалы для передачи дела в следственные органы.