Власти: Крыму нужно два млрд рублей на ограждение школ и детсадов

Республике Крым необходимо почти два миллиарда рублей для установки ограждений вокруг детских садов и школ. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

- По информации министерства образования, науки и молодежи РК, из 518 школ полноценное ограждение имеют 203 (39 процентов), из 403 детских садов - 341 (84 процента), из 55 учреждений дополнительного образования 25 (45 процентов), - заявил Бобков. - Чтобы решить проблему, нужно ориентировочно два миллиарда рублей.

В частности, сначала необходимо закончить оформление земельных участков, на которых находятся учреждения, а уже потом установить заборы в соответствии с едиными стандартами качества конструкций и высоты ограждений.

Помимо того, до сих пор не все школы оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Если в 51 подведомственном минобразу учебном заведении есть видеокамеры и в 49 - кнопки, то муниципальные организации оснащены только наполовину. Так, из 976 учреждений системы наблюдения есть лишь в 493, а тревожные кнопки - в 537. Впрочем, еще четыре года назад ни того, ни другого не было почти нигде, сообщил Бобков.