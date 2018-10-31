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31.10.2018 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Невесты Брейвика

Кто и почему сегодня готов ставить "лайки" убийце
Текст: Татьяна Владыкина, Владимир Емельяненко, Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
После керченской трагедии в соцсетях неожиданно появилось сообщество девушек, влюбленных в убийцу Рослякова. За сильный поступок и протест против несправедливостей жизни. О том, что скрывается за этим явлением, рассказывают эксперты "РГ".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Корни явления "невест Брейвика" или теперь вот керченского убийцы вовсе не в любви, а в "эмпатии", то есть в "будто бы сочувствии", а по сути, в его эрзаце, - считает профессор Института психологии МГППУ и РГГУ Владимир Кудрявцев. - Стоит внимательнее присмотреться к "никам" "невест" - им 13-17 лет, они могут быть и почти отличницами и хулиганками, но их объединяют три ключевые вещи - подростковое фрондерство ("я не такая, как все"). Оно, как правило, - следствие низкой самооценки, а она идет от психологической травмы, полученной в детстве и не нашедшей решения.

Фото: Следственный комитет РФ
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Как полагает Кудрявцев, такие девочки, недолюбленные мамами и папами, "чокнутые" для мальчиков-ровесников, в соцсетях вынуждены делать вид, что тоже отвергают их. В отместку "невесты" создают "воздушные замки" с "брейвиками" и прочими носителями социального "хайпа".

- В молодости есть такое время - один психоаналитик называет его "монашеским периодом", - когда мальчики и девочки не признают друг друга и противостоят, как монашеские ордена, - рассказывает психолог Ольга Маховская. - Это время активного взаимного презрения друг друга, девочки мальчиков презирают за то, что они салаги - слабые, робкие, не способные на поступок. А мальчики - девочек за то, что они болтливые и не очень умные. Причем девочки, опережающие мальчиков в этом возрасте по части адаптации к жизни и понимания человеческих отношений, презирают их активнее.

Чтобы выйти из "монашеского периода", нужен герой. И девочки, продолжая думать: "мальчики плохие", вставляют в свои мысли: "но есть некоторые". И эти "некоторые" сразу превращаются в героев. Причиной такой подростковой героизации обычно становится сильный поступок. К нашему ужасу получается, что не важно, какой - с моральной точки зрения, главное - сильный.

По словам Ольги Маховской, объяснить ситуацию помогают наши и западные исследования, показывающие неожиданно высокий уровень агрессии молодых женщин в сетевых сообществах.

- Мы недавно проводили такое исследование и обнаружили молодых женщин - просто фурий, - рассказывает она. - Причем в закрытых группах молодых мам, в которые мы входили через специальные тесты. В них стоит мат-перемат и агрессия зашкаливает. А это молодые женщины, которые только что родили и ходят с колясками.

Их объединяют фрондерство, низкая самооценка и психологическая травма, полученная в детстве

При этом, позамечанию психолога, они отнюдь не принадлежат к низкой социальной среде.

- Выяснилось, это истероидная агрессия. Некая демонстрация общего протеста против реалий обычной жизни, которые часто горьки и скучны. Тем более что это девчонки, которые не могут ни набить кому-то морду, ни сказать "я против" своему отцу - он же может отказать дочери в содержании. И это нереализованное несогласие бешеными потоками выливается в Сеть.

Но эта демонстративная агрессия лишь канал их социальных страхов. Взрослым эти страхи могут показаться смешными, но у девочек это страх, что ее не оценят, что ее НЕ ВЫБЕРУТ, что у нее не будет настоящей жизни, серьезен. Это "страх, что ты проиграешь", а подростки очень боятся проиграть, уверена Ольга Маховская.

И из этого круга подростковых проблем рождается дикая игра в героя - настоящего мужика. И керченский убийца тоже может показаться таким - из-за крайности поступка. Этот малый пошел ва-банк и стал якобы "звездой". Ну и пусть, что такой ценой. Вообще есть современный страх не "зазвездить". И он так канализируется: в объявлении себя обожательницами Рослякова.

Почему они не думают о себе как о его возможных жертвах? Почему не сочувствуют погибшим и их близким? Потому что "подростковое" отношение к жизни все-таки особенное и часто не совсем нормальное.

- У нового поколения "Z" нет кумира на всю жизнь, - говорит его исследователь, директор проекта "Новое поколение", социолог ФОМ Лариса Паутова. - Сейчас социологи и маркетологи замечают, что у молодых людей "кумир" - это человек, который может быть интересен в "данный момент". Это не значит, что он его почитает, восторгается, уважает, с восхищением относится. Это сиюминутный интерес. И он не обязательно связан с падением нравственности. Скорее - с увеличением потока информации: блоги, видео, соцсети. Параллельно у них может быть несколько героев, к которым они не так прилипают душой и судьбой, как это делали старшие поколения, у которых кумирами были Евтушенко, Визбор, Цой и даже Данила Багров.

Фото: Depositphotos.com
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Естественно, общество должно настораживать, когда отдельных индивидуумов вдохновляет человек, который совершил страшное преступление, считает Лариса Паутова. Влюбленность в убийцу - плохой сигнал. Но это возраст, когда молодые люди не всегда понимают всю серьезность своих поступков или, например, ответственность за свои сообщения в Сети. Им нужно объяснять, что за написанное и сказанное надо нести ответственность. Как бы ни было оскорбительно для наших чувств появление таких условных "невест Брейвика", с ними нужно разговаривать, ясно артикулируя мораль, считает психолог Ольга Маховская, им надо ясно сказать: вы можете чувствовать что угодно, но есть родные и близкие погибших - это неизменная нравственная карта местности после керченской трагедии. И все.

Откуда он взялся керченский убийца?

- Я думаю, что у Рослякова был сильный страх смерти, - считает психолог Ольга Маховская. - Это только странным поклонницам кажется, что он его пересилил.

А взрослый человек понимает, что у него всего скорее был сорван и провален отцовский авторитет, поэтому его никто ничем не мог остановить. Что он, как один мужчина в семье, был перегружен ожиданиями и давим страхом, что не справится с ответственностью, не выдержит и не станет звездой и жизнь пройдет напрасно. Если у человека не получается быть звездой, "так, чтобы все ахнули", у него возникает нарциссическая травма. Она переживается почти как клиническая смерть: у человека сужается сознание, он ничего вокруг не видит. И не знает, как из этого выйти.

Общество Соцсфера Социология Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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