У расстрелявшего людей в Керчи нашли флешку с данными о пиротехнике

У подозреваемого в совершении массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова в личных вещах найдена флешка с информацией о пиротехнике, которую он использовал при подготовке атаки на колледж. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

На электронном носителе хранились скачанные из интернета книги по химии и пиротехнике.

- На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике​​​, - уточнил источник. - Практически все скачаны из открытых источников.

Ранее появилась информация о найденном месте тренировок Владислава Рослякова возле дома в Керчи, где он жил со своей матерью последние пять лет. Эксперты-криминалисты нашли улики, которые студент пытался уничтожить, - ноутбук и мобильный телефон, а также обгоревшие страницы религиозной литературы. По электронным устройствам следователи пытаются выйти на контакты Рослякова.

Напомним, в результате трагедии в керченском колледже погиб 21 человек, включая подозреваемого, пострадали более 70. Сегодня в неповрежденных взрывом корпусах колледжа начались занятия.